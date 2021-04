Le comité de concertation organisé ce 14 avril marque la première étape d'un déconfinement progressif après la 3e vague de covid vécue en Belgique. Une annonce en particulier était attendue, celle de la réouverture tant espérée du secteur de l'horeca. Quels sont les assouplissements annoncés et quand auront-ils lieu?

19 avril

L'interdiction des voyages non essentiels est levée

En lieu et place de cette interdiction, il y aura un suivi très strict du testing et de la quarantaine sur base d'un nouvel accord de coopération. Si vous revenez d'une zone rouge, par exemple, vous devrez obligatoirement vous mettre en quarantaine durant une semaine (c'est-à-dire 7 jours). Deux tests sont également obligatoires : un réalisé le 1er jour de votre retour en Belgique, mais également un second réalisé le 7e jour (à la fin de votre période de quarantaine).

Il y aura des contrôles de police et en cas de non-respect des mesures, une amende de 250 euros pourra être imposée. Mais quoi qu'il en soit, les voyages en zone rouge restent fortement déconseillés. Ces contrôles se feront sur base des données mentionnées dans le PLF, le "passenger locator form" qu'une personne arrivant en Belgique doit remplir.

Retour des élèves à l'école (en partie)

Après trois semaines de fermeture, les écoles rouvrent le lundi 19 avril, conformément au même régime qui était en vigueur avant les vacances de Pâques. C'est-à-dire du présentiel à 100% pour tous les élèves, des maternelles jusqu'en 2e secondaire inclus. Pour le reste des secondaires (3e à 6e secondaire), on passe à 50% en présentiel. Et pour l'enseignement supérieur, les élèves ne pourront venir qu'un jour par semaine à l'université/haute école. Pour ce qui est des examens, ils seront organisés en présentiel pour tous les élèves (années universitaires comprises).

26 avril

Les commerces non essentiels et les professions de contact peuvent rouvrir

Les commerces non essentiels pourront rouvrir sans la contrainte d'un système de rendez-vous. Le shopping sera également possible, mais avec maximum deux personnes issues du même foyer.

Les métiers de contact tels que les coiffeurs pourront également reprendre leurs activités.

La bulle de contact extérieur passe de 4 à 10 personnes

Les contacts en extérieur seront autorisés de manière plus large : c'est-à-dire que 10 personnes pourront se voir dehors, contre 4 à l'heure actuelle.

Espoir pour l'événementiel, la culture et le sport

Le fédéral et les entités fédérées ont également abordé la culture, l'événementiel et le sport, des secteurs qui souffrent durement depuis des mois. "Les ministres de la santé lanceront rapidement, avec les ministres compétents et les autorités locales, la possibilité d'une série de projets pilotes", a expliqué Alexander De Croo.

8 mai (70% des plus de 65 ans auront eu leur vaccin)

Les terrasses des restaurants et cafés pourront rouvrir

La réouverture du secteur de l'horeca ne se fera finalement pas le 1er mai comme précédemment annoncé, mais le 8 mai. Du moins partiellement. Les terrasses des restaurants et cafés pourront en effet rouvrir, mais pour ce qui est de l'accueil des clients à l'intérieur, les salles des restaurants et des cafés ne devraient pas rouvrir avant juin.

Fin du couvre-feu

Le couvre-feu va être levé le 8 mai. La mesure sera remplacée par une interdiction de rassemblements: entre minuit et 5h, 3 personnes max. pourront se rencontrer, mais à l'extérieur uniquement.

Bulle de contacts rapprochés élargie

Le nombre de contacts rapprochés à l'intérieur passera à deux, au lieu de un actuellement. Ces personnes devront être du même foyer. Ces deux personnes seront les seuls visiteurs autorisés à entrer dans votre maison en dehors du foyer.

Rassemblements à nouveau autorisés

50 personnes max. pour les événements, buffets, réceptions, représentations culturelles et cultes.

Activités organisées pour les jeunes et les enfants: à l'extérieur, 25 personnes max (jusque 18 ans inclus) et à l'intérieur, 10 personnes max pour les enfants (jusque 12 ans inclus).

Les brocantes et marchés aux puces sont également autorisés.

Début juin: lorsque la quasi-totalité des +65 et des personnes vulnérables seront vaccinés

À partir de juin, deux plans sont prévus :

Plus d'activités possibles en plein air : on parle notamment de tout ce qui touche au culturel et à l'événementiel, mais également des marchés annuels, des foires et des camps d'été.

Plan "intérieur" : les autorités envisagent d'élargir la bulle de contacts sociaux, d'autoriser la réouverture totale des bars et restaurants, d'autoriser les événements culturels/sportifs et les cultes à l'intérieur, d'autoriser la réouverture des salles de sport et fitness et enfin, de relancer le marché du travail (possibilités de retour en entreprises, associations et services).

Résumé des annonces du Comité de Concertation de ce mercredi 14 avril. © Codeco

