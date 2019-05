Pour fêter les 120 ans de l'expédition de son aïeul Adrien en Antarctique, Henri de Gerlache partira en croisière sur les traces de la Belgica. Cap sur ce passeur d'histoire...

De 1897 à 1899, à bord du trois mâts Belgica, Adrien de Gerlache, marin passionné de sciences, mène la première expédition scientifique en Antarctique et réussit le premier hivernage dans les glaces. Soixante ans plus tard, son fils Gaston érige la première base belge sur le continent blanc. Aujourd'hui, leur arrière-petit-fils et petit-fils Henri, documentariste, continue à relayer cette grande page de l'histoire de l'exploration polaire...

