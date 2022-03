Le conflit en Ukraine a un impact sans précédent sur le coût du carburant. Les prix à la pompe ont ainsi explosé, pour parfois atteindre près de 2€ le litre. Retrouvez les stations-service qui proposent le meilleur tarif pour chaque carburant dans votre province.

Les prix du carburant ne cessent d'augmenter ces dernières semaines et pourraient atteindre de nouveaux records avec la guerre en Ukraine. Et pour cause: la Russie est l'un des premiers exportateurs de pétrole en Europe. Elle exporte environ 10 millions de barils de pétrole brut par jour, dont près de 180 000 finissent en Belgique. Au total, 30% de la consommation de pétrole en Belgique vient de Russie.

Or, plusieurs sanctions ont été adoptées pour protester contre l'offensive militaire menée par le régime de Poutine et cela pourrait avoir des effets à long terme sur l'inflation. Le baril de Brent de la mer du Nord a ainsi dépassé jeudi dernier la barre des 100 dollars pour la première fois depuis 2015. Une hausse des prix qui se ressent déjà dans les stations-service belges.

Où faire le plein au tarif le moins cher?

Heureusement, toutes les stations-service n'appliquent pas les mêmes tarifs. Découvrez les bonnes adresses pour faire le plein à plus petit prix dans votre province.

Les pictogrammes bleus, ci-dessous, représentent le prix de l'essence Super 95 selon la province. En vert, celui de l'essence Super 98, et en orange, celui du diesel. Pour n'apercevoir que les meilleurs tarifs dans votre province, cliquez sur le symbole situé en haut à gauche de la carte afin de dérouler le menu. Cochez ensuite la province qui vous intéresse. Si toutes les couleurs n'apparaissent pas dans votre province, c'est sans doute qu'une seule station-service propose le meilleur tarif pour tous les carburants.

