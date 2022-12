En raison de grèves à la SNCB, un service alternatif est d'application jusqu'au jeudi 1er décembre inclus.

Deux grèves perturbent le trafic ferroviaire cette semaine. La première concerne une action des principaux syndicats du 28 novembre 22h00 au 29 novembre à la même heure. La seconde est une action du syndicat des conducteurs de train SACT qui a appelé à un mouvement de grève de 48 heures du 30 novembre à partir de 03h00 au 2 décembre à la même heure.

Quelles sont leurs revendications?

Un premier mouvement de grève en front commun des syndicats du personnel SNCB et Infrabel a pour but de dénoncer le manque d'investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d'infrastructure Infrabel. Ils considèrent que les investissements engagés par le gouvernement dans les chemins de fer à l'issue du dernier conclave budgétaire sont insuffisants.

Un second mouvement de grève d'un syndicat de conducteurs de trains pointe notamment le fait quela sécurité sur le rail est compromise et que les conditions de travail se dégradent.

Service alternatif: quels trains circulent?

Ce mardi, le service alternatif prévoit la circulation d'environ un train sur quatre :

Deux trains IC sur cinq circulent

sur cinq circulent Un train S et L sur quatre circule

et sur quatre circule La plupart des trains P (trains circulant en heures de pointe le matin et le soir) ne circulent pas

(trains circulant en heures de pointe le matin et le soir) ne circulent pas Peu de trains dans les provinces de Namur, de Luxembourg et une partie du Brabant wallon (la gare d'Ottignies (entre autres) n'est pas desservie).

Ce mercredi, le service alternatif prévoit la circulation d'environ un train sur deux :

Un train IC sur deux circule

sur deux circule Un train S et L sur deux circule

et sur deux circule Peu de trains P (trains circulant en heures de pointe le matin et le soir) circulent.

Le service alternatif du jeudi 1er décembre est en cours d'élaboration. Les informations seront communiquées plus tard.

Ce scénario reste sujet à des adaptations en cours de journée, nous vous conseillons de planifier votre voyage, dès la veille de votre départ, via le site internet ou l'application.

