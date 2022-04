Tout comme nous, les chats domestiques peuvent souffrir de diabète. Certains facteurs prédisposent à cette pathologie tels que l'obésité, la sédentarité et la génétique.

Les symptômes du diabète sont généralement une augmentation de la prise de boisson associée à une hausse de la production d'urine. Un appétit souvent augmenté avec une perte de poids. Ces symptômes sont dus à la hausse de la glycémie sanguine, soit un taux anormalement élevé de sucre dans le sang provoqué par une production d'insuline insuffisante ou une résistance à cette même insuline.

Le diagnostic du diabète se réalise sur base des symptômes, d'analyses de sang et d'urine. Sans traitement, des effets collatéraux néfastes peuvent apparaître à court, moyen ou long terme: insuffisance rénale, perte de la vision liée à une cataracte provoquée par la maladie, infections urinaires récurrentes liées au taux de sucre élevé dans l'urine créant un milieu favorable à la prolifération bactérienne...

Pour traiter le diabète, on modifiera l'alimentation. Des aliments sont spécifiquement conçus pour aider à stabiliser le taux de sucre sanguin: ils sont riches en protéines et pauvres en hydrates de carbones (sucres) ce qui permet de diminuer la glycémie. Par ailleurs, une supplémentation en insuline par injection quotidienne permet également de stabiliser la glycémie et au sucre d'être à nouveau utilisé par l'organisme.

Le diabète peut être réversible chez le félin et ce habituellement lors des premiers mois de traitement. Il sera dès lors important de faire contrôler son efficacité et d'adapter le dosage de l'insuline en fonction de la réponse obtenue. Stabiliser le traitement à l'insuline chez les chats peut s'avérer difficile, particulièrement chez ceux qui sortent et mangent à toutes les chapelles du voisinage. Pour obtenir une réponse ad hoc au traitement, il sera donc préférable de garder votre animal diabétique à l'intérieur tout en veillant à ce qu'il fasse suffisamment d'exercice quotidien.

Merci à Sébastien Delgoffe pour ses conseils.

