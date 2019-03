Et si vous changiez de boulot à 50 ans?

Après une carrière de plus de trente ans dans la même entreprise, dans la même fonction ou le même secteur, on a parfois envie de changement... Faut-il sauter le pas ? Est-ce que cela ne revient pas à tirer un trait sur son expérience et à perdre un salaire confortable ? Des questions pertinentes qui peuvent freiner les candidats à la reconversion. Pourtant, de plus en plus de quinquas choisissent de se lancer. Parfois parce qu'ils n'ont pas le choix, suite à un licenciement, par exemple. Mais aussi pour embrasser volontairement une nouvelle carrière.

...