Cette année, surprenez vos proches pour les fêtes et envoyez-leur une carte de voeux mystère... en braille! Une chouette façon de faire découvrir ce système d'écriture aux membres de votre famille, tout en leur lançant un challenge.

C'est gratuit, rapide et original! Rendez-vous sur la plateforme message.braille.be. Une fois votre message rédigé et transcrit en braille, vous pouvez l'envoyer par mail à vos contacts ou le partager sur les réseaux sociaux. En quelques clics, vos destinataires auront reçu votre message en braille qu'ils s'empresseront d'aller décoder.

Même des notes de musique

L'occasion de découvrir et faire découvrir ce système d'écriture tactile inventé par Louis Braille et qui, à ce jour, reste l'unique façon pour les personnes aveugles et malvoyantes de lire et écrire des lettres, des chiffres et des notes de musique sur une partition. Une écriture qui a pu être adaptée aux nouvelles technologies, notamment via les barrettes braille connectées aux ordinateurs.

null © Ligue Braille

