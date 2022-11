La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, va proposer au gouvernement régional de décaler à 2025 l'interdiction, en Wallonie, des véhicules sans Euronorme et sous Euronorme 1 - prévue en 2023 - et sous Euronorme 2 - prévue en 2024. Le reste du calendrier est maintenu.

Tout comme Bruxelles, la Wallonie a elle aussi prévu d'instaurer des Zones de Basses Émissions sur son territoire et donc d'interdire progressivement la circulation de certains véhicules. Les premiers véhicules interdits seront les voitures, tant essence que diesel, dont la première immatriculation a été faite avant 1996 (sans Euronorme et sous Euronorme 1). À l'origine prévue dès 2023, cette interdiction devrait néanmoins être repoussée à 2025. Les propriétaires de véhicules sous Euronorme 2 devraient également bénéficier d'un délai supplémentaire pour changer de voiture.

Cette décision aura un impact minime sur la qualité de l'air puisqu'elle ne concerne que 4.500 ménages - 0,31% des véhicules en circulation - mais elle aura un impact économique fort sur les personnes concernées qui n'ont pas, en pleine crise, les moyens de racheter un véhicule, a expliqué la ministre.

"On vit une crise des prix sans précédent. Il me semble raisonnable de se dire qu'on se donne deux ans supplémentaires avec un impact minime sur la qualité de l'air mais important financièrement pour les ménages concernés. Il est important de faire les choses bien et de prévoir des mesures d'accompagnement", a-t-elle enfin assuré.

