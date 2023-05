Abandonnés dans la nature, certains objets et produits mettent parfois des milliers d'années à se décomposer naturellement. Un pique-nique interrompu par un orage: voici ce que cela donne!

Imaginons... Par un beau dimanche, une famille se met en route pour pique-niquer en forêt.

Papier WC

Au détour d'un bosquet, un des enfants est prise d'un besoin pressant, se cache derrière un arbre, se soulage et laisse trois morceaux de papier toilette derrière elle.

Temps de décomposition du papier WC : 2 semaines à 1 mois

Sachet plastique, ticket de bus, brique de lait

La famille en profite pour faire une pause. Martin, ado en pleine croissance, a faim. Il attrape une gaufre dans le panier rempli de victuailles, l'extrait de son emballage plastique, lequel finit dans sa poche et tombera quelques mètres plus loin... en même temps qu'un ticket de bus empoché distraitement la veille. Martin fait passer sa gaufre avec du lait chocolaté. En quittant l'endroit où il était assis, le nez collé sur son GSM, il oublie d'emporter la brique vide...

Emballage plastique : 450 ans

: 450 ans Ticket de bus : 1 an

: 1 an Brique de lait : jusqu'à 5 mois

Piles, canettes, polystyrène, verre...

Quelques kilomètres plus tard, c'est l'heure de casser la croûte sur un terrain aménagé pour y faire des barbecues. D'autres pique-niqueurs s'y trouvent déjà. On sort tout l'attirail : papier journal et briquet pour allumer le feu, canettes et bouteilles en plastique pour les boissons, barquettes en polystyrène avec les viandes et le riz, planche en bois pour couper quelques légumes, boites de conserve, quelques bouteilles de bière, des bonbons, des mouchoirs en papier, une radio à piles pour l'ambiance. On ôte chaussures et chaussettes.

Mais n'est-ce pas les rouleaux du tonnerre que l'on entend au loin ? En un temps record, le ciel se couvre, l'orage éclate, des trombes d'eau s'abattent. Le vent tourbillonne, souffle furieusement ses rafales et disperse tout ce qui croise sa route. Sauve qui peut général ! Dans la précipitation, la maman oublie son sac banane qui contenait son GSM et toutes ses cartes... bancaires, d'identité, de fidélité, jusqu'à son forfait de ski...

Mouchoir en papier : 3 mois

: 3 mois Papier journal : 6 à 12 mois

: 6 à 12 mois Chaussette en laine : 1 an

: 1 an Papier de bonbon : 5 ans

: 5 ans Planche en bois : 13 à 15 ans

: 13 à 15 ans Boîte de conserve : 50 ans

: 50 ans Briquet en plastique : 100 ans

: 100 ans Canette (aluminium ou acier) : jusqu'à 100 ans

: jusqu'à 100 ans Boite en aluminium : 100 à 500 ans

: 100 à 500 ans Bouteille en plastique : 100 à 1000 ans

: 100 à 1000 ans Polystyrène expansé : 1000 ans

: 1000 ans Carte bancaire : 1000 ans

: 1000 ans Forfait de ski : 1000 ans

: 1000 ans Bouteille en verre : jusqu'à 5000 ans

: jusqu'à 5000 ans Pile : au moins 7000 ans!

