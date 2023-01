Chaque mois de janvier, Internet regorge de conseils et bonnes résolutions à suivre. Se remettre au sport, faire un régime, arrêter de boire... Et si cette année, on laissait tomber les promesses trop compliquées à tenir?

Se faire du bien

Avant de penser aux autres, il faut apprendre à s'écouter. Alors cette année, pas question de mettre ses envies de côté, on se fait plaisir! Voyage, achat, soins, loisir... Créez une liste de vos souhaits - des plus simples aux plus fous - et prenez du temps pour vous chaque jour afin de les réaliser.

Faire du bien à son corps

Entreprendre un régime drastique? Pas question! Nul besoin de vous priver de tous vos petits péchés mignons. C'est la frustration assurée. Dites-vous plutôt ceci: cette année, je diminue les quantités et/ou j'intègre un fruit ou un légume que je n'aime pas à un menu de la semaine et/ou je limite ma consommation d'alcool à un verre par jour. Plus simple encore: je bois un grand verre d'eau au réveil. Bref, des petits conseils loin d'être contraignants et bien plus faciles à suivre.

Faire du bien autour de soi

Semer le bonheur autour de soi a un effet boomerang: vous vous sentirez immédiatement plus léger. Là encore, de petits gestes suffisent:

faites des compliments à vos proches et vos collègues,

tendez l'oreille quand quelqu'un a besoin de soutien,

souriez, tout simplement,

faites don des vêtements que vous ne portez plus,

soyez bienveillant et cordial,

rendez service...

Faire du bien à la planète

À l'heure d'une crise énergétique et écologique sans précédent, contribuer à un mode de vie plus sain et respectueux de la planète est primordial. Et en plus, votre portefeuille vous en remerciera. En principe, vous devriez déjà connaître les astuces qui vont suivre, mais une petite piqure de rappel ne fait jamais de tort:

triez vos déchets: la règle d'or absolue que certains oublient parfois,

éteindre vos appareils et débrancher les prises quand vous avez fini de les utiliser,

réduire le chauffage,

boire l'eau du robinet plutôt qu'en bouteille,

préférez les douches rapides aux bains,

achetez en vrac,

achetez d'occasion...

