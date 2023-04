1 Belge sur 2 préfère jeter sa machine à café, son aspirateur, ou tout autre appareil électroménager défectueux plutôt que de le faire réparer. C'est ce que révèle une enquête menée par le magasin d'électroménager Vanden Borre auprès de 2000 Belges. L'une des raisons pour laquelle la Commission européenne veut renforcer les droits des consommateurs.

La durabilité n'est pas la préoccupation première des Belges quand il s'agit de leurs appareils qui ne fonctionnent plus correctement. Les petits électroménagers tels que fers à repasser ou les machines à café finissent rapidement à la poubelle. Pour 63% des Belges, le coût joue un rôle important : en effet, ils supposent qu'une réparation coûtera trop cher et n'envisagent donc même pas cette possibilité.

Manque d'entretien

Les Belges qui ne font pas réparer leur appareil expliquent dans 4 cas sur 10 qu'ils ne peuvent pas évaluer si l'appareil est réparable. De plus, la manière d'entretenir efficacement un appareil est également un point d'interrogation pour de nombreux Belges : 47% déclarent ne pas savoir comment procéder. Ce sont surtout les jeunes (moins de 34 ans) qui déclarent ne pas savoir. Pourtant, selon Vanden Borre, les appareils électroménagers bien entretenus peuvent durer longtemps.

"Une panne sur deux peut être évitée grâce à un meilleur entretien des appareils électroménagers. C'est ce que révèle notre Baromètre de Durabilité", explique Stefanie Soetens de Vanden Borre. "Par exemple, si vous entretenez régulièrement votre machine à laver, elle tiendra plus longtemps sur le long terme. Et dans la plupart des cas, c'est aussi mieux pour le porte-monnaie si votre appareil dure plus longtemps."

Des tonnes de déchets Chaque année, les produits réparables mis au rebut représentent dans l'UE quelque 35 millions de tonnes de déchets, tandis que les consommateurs européens perdent 12 milliards d'euros en achetant un bien neuf au lieu de réparer l'ancien, estime l'exécutif européen. Sur 15 ans, le texte pourrait faire économiser jusqu'à 176,5 milliards d'euros aux consommateurs, éviter 3 millions de tonnes de déchets, et permettre aux fabricants et vendeurs d'économiser 15,6 milliards d'euros en réparant les produits au lieu de les remplacer gratuitement dans le cadre de la garantie légale.

Réparer plus facilement et à moindre coût

La Commission européenne veut renforcer les droits des consommateurs pour qu'ils puissent faire réparer plus facilement et à moindre coût leurs produits endommagés ou en panne (électroménager, téléviseurs, smartphones), y compris après expiration de la période de garantie. Le nouveau projet législatif, qui sera négocié par les Etats membres et eurodéputés, introduit un "droit à la réparation" inédit.

Tant que la garantie reste valable (deux ans minimum), les vendeurs devront assurer la réparation gratuitement et "dans un délai raisonnable", sauf si celle-ci s'avère plus coûteuse qu'un remplacement. Au-delà, les fabricants seront tenus de réparer un produit pendant 5 à 10 ans après l'achat selon le type de produit --sauf si cela est impossible au regard du type de panne ou de dommages. L'obligation couvrira les biens qualifiés de "réparables par conception" (électroménager, téléviseurs...), liste qui sera bientôt étendue aux smartphones et tablettes.

"La règle sera claire: le producteur ne pourra plus refuser de réparer votre lave-linge, sauf si sa réparation est techniquement impossible", a insisté le commissaire à la Justice Didier Reynders.

Une fois la garantie expirée, cela se fera aux frais du consommateur, mais le texte anticipe une baisse de prix grâce à l'essor attendu du secteur.

"Les consommateurs ne seront pas obligés de se rendre uniquement chez le fabricant. Ils pourront s'adresser à des réparateurs indépendants et trouver d'autres services de réparation", a expliqué M. Reynders.

Bruxelles prévoit une plateforme en ligne dans chaque État pour permettre de trouver les réparateurs et revendeurs de biens reconditionnés. Pour comparer différentes options, les consommateurs pourront également réclamer un "formulaire d'information" standard précisant les modalités de la réparation.

Avec AFP.

