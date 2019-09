Vos émotions ont toujours un message à délivrer. Quel message se cache derrière la colère ? Et comment l'exprimer en mots plutôt qu'en maux ?

Fureur, hostilité, exaspération, indignation, courroux, tracas, animosité, mécontentement, irritabilité, ressentiment... La colère ne s'exprime pas toujours à l'extrême avec haine et violence. Elle peut aussi s'infiltrer en nous à pas feutrés, en cherchant une voie d'expression autre que les cris et les destructions. Ce qui est certain, c'est qu'elle cherche à nous dire quelque chose et que, souvent, on ne l'entend pas. On la subit, on la nie... Pourtant, nos émotions existent pour nous indiquer une chose que nous devons faire, penser, changer. Le mot émotion vient d'ailleurs du latin " emovere " et se traduit par " mouvement ". La colère est donc une force qui naît dans notre corps suite à une information reçue et qui pousse à bouger.

...