Devenons-nous irrémédiablement fainéants ?

Je ne vous raconterai pas que je conduis désormais une hybride et que, chaque matin, je joue à rouler le plus longtemps possible " sur l'électrique ", dans un état d'excitation proche de celle d'un enfant de 4 ans à l'heure de la récré. Je ne vous raconterai pas non plus que je suis en train de sauver la planète, mais oui !, et que le silence ouaté de cette voiture me la transforme en Rolls, remake de la citrouille devenue carrosse. Je ne vous raconterai pas à quel point mon entourage n'en peut plus de m'entendre m'émerveiller devant ce tas de ferraille.

Lorsque j'ai été la chercher au garage, on m'a expliqué une multitude de choses, et notamment le fait que ce véhicule disposait d'une clé intelligente. A savoir, vous gardez cette clé dans votre sac ou dans votre poche, et quand vous vous approchez de l'auto, elle s'ouvre sans que vous deviez introduire votre clé. Pour refermer, pas besoin de la sortir de votre poche non plus. Et pour démarrer, il suffit de pousser sur un bouton.

Cela m'a paru d'une stupidité sans pareille. Mais jusqu'où ira la fainéantise humaine ? Est-il tellement fatigant de sortir une clé de sa poche pour un et un seul geste puisque les voitures sont munies depuis belle lurette d'un verrouillage centralisé, signant d'ailleurs ainsi les débuts de la voiture-moindre-effort. J'ai donc zappé l'info pour me concentrer sur la conduite d'une automatique, ce qui m'angoissait nettement plus que de la déverrouiller sans clé.

Et quelques jours passèrent, tournez la page... Tous les matins, je me réjouis de cette clé intelligente qui vient encore alimenter mon enthousiasme. Ne plus devoir ouvrir mon (trop grand) sac, retrouver la clé dans le fourbi, m'apercevoir que je l'ai oubliée sur le petit meuble de l'entrée, encore pire sous la pluie avec un parapluie dans une main ou plus grave sans parapluie toujours sous la pluie, avec des tas des paquets en mains (au pluriel car les deux mains sont occupées). Mais comment ai-je pu vivre sans ce confort indispensable ? Dire qu'il y a des gens pour trouver ça stupide !

Et pendant ce temps-là, tournez la page... Le gouvernement japonais envisage des essais de voitures volantes avec pilote à bord pour 2019.