Des feuilles de bananier pour remplacer les sacs plastique

Plusieurs supermarchés du Vietnam proposent désormais des feuilles de bananier pour emballer les légumes des clients, dans une démarche visant à éviter les sacs plastique, ont indiqué des médias locaux mercredi. Les trois plus grosses chaînes du supermarchés du pays, Lotte Mart, Saigon Co.op à Ho Chi Minh Ville et Big C à Hanoi, préconisent des pratiques visant à mieux protéger l'environnement.

