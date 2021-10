Le plus important, c'est de connaître ses besoins, de vérifier l'état de la batterie et l'autonomie réelle du véhicule convoité. En vieillissant, une batterie perd de sa capacité. Voici comment procéder.

"Bon nombre de véhicules de leasing aboutissent sur le marché de deuxième main après 4 ou 5 ans, en quête d'un nouvel utilisateur, communique l'organisation de mobilité Touring qui s'est penchée sur le sujet de la voiture électrique d'occasion. L'offre électrique se développe donc aussi dans l'occasion. Sur un site de vente célèbre, il y a plus de 2.000 unités en Belgique. Et pour un peu moins de 10.000 €, vous y trouverez une petite Renault ZOE ou une Nissan Leaf d'environ 5 ans. Il est possible de débourser moins, mais il s'agit alors de modèles âgés de 8 à 10 ans".

Attention à l'autonomie !

Les voitures électriques neuves offrent souvent un rayon d'action théorique de 300 km et plus. Mais il y a quelques années, cette autonomie moyenne était encore limitée à 125 km ou 250 km dans le meilleur des cas. Les voitures électriques récentes embarquent généralement une batterie de 60 kWh, mais jadis ce chiffre était souvent divisé par deux.

Tenir un petit journal

Touring propose donc de réfléchir de la sorte : une petite autonomie peut "suffire dans de nombreux cas. La plupart d'entre nous ne parcourent pas plus de 50 km par jour en moyenne, surtout si la famille possède une autre voiture. Pour déterminer vous-même si un rayon d'action limité représente vraiment un obstacle, tenez pendant quelques semaines un petit journal où vous inscrirez chaque jour le kilométrage parcouru."

Et la dégradation de la batterie ?

En vieillissant, une batterie perd progressivement de sa capacité maximale. Les utilisateurs de GSM le savent bien. "L'expérience concrète montre cependant que la batterie se dégrade beaucoup moins vite sur une voiture que dans un téléphone, affirme Touring. Après 5 ans, sur la majorité des voitures électriques, la capacité dépasse encore 90%, et il est rare qu'elle tombe en dessous de 80%."

Toujours demander un essai

"Si vous voulez être sûr du kilométrage que vous pouvez accomplir d'une traite, demandez au vendeur un essai plus long. Comparez ensuite le nombre de kilomètres parcourus avec la diminution du rayon d'action que l'ordinateur de bord affiche. Cela vous donnera une idée plus précise de l'autonomie effective en fonction de votre style de conduite et des conditions d'utilisation."

L'hiver, ça pompe plus !

Attention, dernière remarque, par temps très froid, la voiture électrique voit son rayon d'action diminuer. Une température hivernale de -6° peut réduire l'autonomie de plus de 40% si le chauffage est sollicité. En été, une température au-dessus de 35° entraîne une perte d'autonomie de 17% à cause de la climatisation. Un automobiliste averti...

