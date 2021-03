Le 18 mars 2020, notre pays est officiellement entré en "confinement" à cause du covid. Un an plus tard, les restrictions sont toujours d'application mais le vaccin redonne l'espoir d'un retour à la normale à moyen terme. Retour sur une année mouvementée.

04 février 2020 - Le premier cas positif au coronavirus en Belgique est confirmé

Il s'agit de l'un des neuf Belges rapatriés de Wuhan, un quinquagénaire originaire de Flandre occidentale. Les autres Belges rapatriés sont quant à eux testés négatifs pour le virus. Ce premier Belge contaminé quittera finalement l'hôpital le 15 février, soit 11 jours plus tard.

01 mars 2020 - Un deuxième cas de contamination est confirmé en Belgique

Il s'agit d'un patient rentré "d'une région de France où quelques infections" au covid avaient été constatées. Suite à la confirmation d'un nouveau cas de coronavirus, la phase 2 est déclenchée sur le territoire belge. À partir de cette date, le nombre de personnes infectées continuera de croître dans le pays.

11 mars 2020 - Un premier décès est enregistré en Belgique

Il s'agit d'une patiente âgée de 90 ans. À partir de cette date, les visites dans les maisons de repos en Wallonie sont également interdites.

18 mars 2020 - Le Conseil de sécurité décrète le confinement

La Première ministre Sophie Wilmès annonce le 17 mars 2020, d'un ton grave, la mise sous cloche du pays dès le lendemain. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Juste avant l'annonce du confinement, la Belgique recensait 1.243 infections et déplorait 10 décès. Les Belges sont soumis au confinement à partir du 18 mars à midi, jusqu'au 5 avril.

Ils sont priés de rester chez eux pour éviter la diffusion du coronavirus. Il leur est demandé de limiter leurs déplacements à l'essentiel (santé, nourriture, banque, pharmacie, poste, essence, aide aux personnes dans le besoin). Les écoles et les magasins ferment, sauf les pharmacies, commerces de nourriture (également pour animaux) ainsi que les librairies. Les crèches restent ouvertes. Les rassemblements sont interdits. Les entreprises doivent pratiquer le télétravail pour toutes les fonctions qui le permettent. Pour les autres fonctions, une distance sociale doit être observée entre les travailleurs sur le lieu de travail et dans les transports organisés par l'entreprise. Les transports en commun continuent à circuler mais ils doivent veiller à ce que la distance sociale soit respectée. Les supermarchés doivent réguler l'accès à leurs magasins.

20 mars 2020 - Les voyages non-essentiels sont interdits

La Belgique ferme ses frontières sauf pour les déplacements essentiels. Les voyages touristiques dans le pays sont interdits, de même que les déplacements vers les résidences secondaires.

06 avril 2020 - Création d'un groupe d'experts

Un groupe de 10 experts est constitué pour préparer le déconfinement. Le 15 avril, ils annoncent que les mesures de confinement sont prolongées jusqu'au 3 mai. Seuls les magasins de bricolage et les jardineries peuvent rouvrir.

04 mai 2020 - La phase 1A du plan de déconfinement est annoncée

Dans la sphère économique, le télétravail reste la règle dans la mesure du possible. L'accès classique aux soins de santé reprendra également de manière graduelle afin de permettre à tout un chacun de se faire soigner normalement. Les écoles et les commerces restent fermés. Seule exception: les merceries et magasins de tissu.

Le port du masque devient obligatoire dans les transports en commun.

La règle imposant de rester chez soi, sauf déplacement pour se rendre au travail, faire des courses ou pour des soins, reste d'application. L'activité physique en extérieur doit se pratiquer à deux personnes au maximum en respectant les distances de sécurité. L'activité sportive peut aussi reprendre mais à l'air libre et sans contact.

Un système de traçage des malades et des personnes qui les ont fréquentés est mis en place via des call-centers.

11 mai 2020 - La phase 1B du déconfinement est mise en place

Les contacts sociaux sont élargis à quatre personnes. Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et les aéroports. Les commerces rouvrent en respectant les mesures de protection. Les parents peuvent de nouveau assister an mariage civil ou religieux de leurs enfants. Les marchés ne reprennent pas, de même que les bars, restaurants, lieux culturels. Les excursions restent interdites. Les métiers de contact ne peuvent pas reprendre.

18 mai 2020 - La phase 2 du déconfinement est lancée

Les marchés, coiffeurs et musées peuvent rouvrir. Pour les métiers de contact, les masques sont obligatoires pour les professionnels comme pour leurs clients, qui ne peuvent venir que sur rendez-vous. Côté francophone, les élèves de 6e primaire et de 6e et 7e secondaires peuvent désormais revenir sur les bancs de l'école. Les entraînements sportifs réguliers en extérieur, les cours à l'extérieur et en club reprennent aussi sous conditions: des groupes de 20 personnes maximum, respect des distances de sécurité et présence d'un entraîneur. Les cafétérias et les vestiaires restent par contre fermés.

20 mai 2020 - Les résidences secondaires sont de nouveau accessibles

Les Belges sont autorisés à regagner leur résidence secondaire.

25 mai 2020 - La phase 2 de la rentrée scolaire entre en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles

08 juin 2020 - La phase 3 du déconfinement est lancée

Les cafés et restaurants peuvent rouvrir. Les excursions dans le pays sont autorisées. Il est désormais possible d'avoir des contacts rapprochés avec 10 personnes.

15 juin 2020 - Réouverture des frontières

La Belgique rouvre ses frontières aux ressortissants de l'Union européenne et de l'espace Schengen.

01 juillet 2020 - La Belgique poursuit son déconfinement avec la phase 4

Cette phase prévoit la réouverture sous conditions sanitaires des cinémas, piscines, centres culturels, centres de bien-être et salles de jeux. Pour les mariages et réceptions, le nombre de personnes autorisées est de 50.

23 juillet 2020 - Renforcement des mesures sanitaires

En raison de la hausse des contaminations, le gouvernement belge renforce les mesures de lutte contre le virus. La phase 5 du déconfinement est reportée. Le masque devient obligatoire dans les endroits à forte concentration humaine, comme les rues commerçantes ou les marchés. Le port du masque, qui suscitait le débat les mois précédents, semble devenir la norme. Les magasins de nuit doivent fermer à 22h00. Dans l'horeca, chaque client doit laisser ses coordonnées pour permettre de l'avertir en cas de contamination.

20 septembre 2020 - La barre des 100.000 contaminations est franchie en Belgique

Le pays déplore un peu moins de 10.000 morts.

Fin septembre - Lancement de l'application de traçage Coronalert

19 octobre 2020 - De nouvelles mesures sont annoncées

Face à la recrudescence de l'épidémie, le gouvernement belge décrète de nouvelles mesures. Un seul contact rapproché est permis. Les cafés et restaurants ferment pour quatre semaines (au départ). La vente d'alcool est interdite après 20h00. Le télétravail reste de mise. Les marchés de Noël, brocantes, foires sont interdits.

23 octobre 2020 - Un couvre-feu est imposé

Le Comité de concertation, qui réunit les gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions, décide de nouvelles mesures avec notamment la fermeture des parcs d'attraction et animaliers. Un couvre-feu est imposé de 22h00 à 06h00 en Wallonie et à Bruxelles et de minuit à 05h00 en Flandre. Les professions de contact comme les coiffeurs ou esthéticiennes doivent fermer leurs portes. Casinos, centres de bien-être, cinémas et autres lieux clos doivent aussi fermer.

2 novembre 2020 - Durcissement du confinement

La règle de 4 contacts à domicile est supprimée, vous pouvez donc recevoir 1 seule personne à la fois chez vous (votre contact rapproché), mais il est possible de voir 4 personnes à l'extérieur (avec distanciation et masques). ️15 personnes maximum lors des enterrements, les réceptions après les enterrements sont interdites. ️Le télétravail devient obligatoire quand cela est possible et si cela n'est pas possible, masques et ventilation sont de rigueur. ️Les cours sont suspendus dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. L'enseignement supérieur s'effectue à distance. Les bars et restaurants d'hôtel doivent fermer, les repas peuvent être pris en chambre. Les magasins non-essentiels doivent fermer, mais la livraison à domicile et le service à emporter restent possibles. Les métiers de contact (coiffure, salons de massage et d'esthétique) ne sont pas autorisés. Les magasins alimentaires restent ouverts. Les centres de vacances et campings ferment leurs portes.

27 novembre 2020 - Annonce d'un Noël confiné

Le Comité de concertation décide de maintenir les mesures strictes en vigueur. À l'approche des fêtes de fin d'année, il ne sera possible de recevoir qu'une personne par foyer, ou deux pour les personnes isolées. La Belgique s'apprête à vivre un Noël loin de la normalité.

1 décembre 2020 - Les commerces peuvent rouvrir

Les magasins non essentiels peuvent rouvrir leurs portes à partir du 1er décembre. La réouverture s'accompagne de mesures strictes: par exemple, les citoyens doivent faire leurs achats seuls, et cela doit être fait brièvement.Seul un nombre limité de clients peut entrer en même temps et les magasins doivent contrôler les accès.

28 décembre 2020 - Premiers vaccins en Belgique

La vaccination débute symboliquement dans trois maisons de repos (et de soins) du pays, à Mons, Bruxelles et Puers-Saint-Amand. Une centenaire d'une maison de repos de Mons est la première à en bénéficier.

05 janvier 2021 - Début de la vaccination

Lancement officiel de la campagne de vaccination en Belgique.

08 janvier 2021 - Les auto-écoles rouvrent

Un Comité de concertation maintient les mesures. Les auto-écoles peuvent toutefois rouvrir.

22 janvier 2021 - Voyages non-essentiels interdits

L'État fédéral prolonge les mesures de lutte contre le coronavirus jusqu'au 1er mars. Les Régions prolongent aussi leurs mesures. La Belgique décide d'interdire les voyages non-essentiels jusqu'au 1er mars. Seuls les frontaliers peuvent franchir les frontières pour une durée limitée. Ils doivent se munir d'une attestation sur l'honneur. L'interdiction entre en vigueur le 27 janvier.

13 février 2021 - Réouverture des coiffeurs

Le Comité de concertation autorise la réouverture des coiffeurs, campings et parcs animaliers.

05 mars 2021 - Nouveaux assouplissements des mesures

Un nouveau comité de concertation se réunit. Il autorise le passage de la bulle de contacts sociaux de 4 à 10 personnes en extérieur dès le 8 mars. L'horeca doit rouvrir le 1er mai si la situation le permet. Les saunas privés et les photographes peuvent rouvrir le 8 mars. A partir du 8 mars toujours, les activités de plein air organisées pourront réunir 25 enfants de moins de 13 ans en extérieur et 10 en intérieur. Pour les 13-19 ans, elles resteront limitées à 10 personnes en extérieur. A partir du 15 mars, les activités scolaires extra muros de maximum 1 jour seront à nouveau autorisées dans l'enseignement primaire et secondaire. L'enseignement en présentiel à 100% reprendra également pour les groupes vulnérables dans l'enseignement spécialisé et l'enseignement professionnel à temps partiel. A la même date, un maximum de 20% d'enseignement en présentiel sera permis dans le supérieur.

