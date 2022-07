Pas toujours simple de remplacer l'avion ou la voiture par le train, mais la période des vacances est propice à ce changement de comportement.

L'affirmation selon laquelle le train pollue nettement moins est-elle flatteuse? Aller de Bruxelles à Paris en train, selon la SNCF, c'est consommer une quantité de 2,1 kg de CO2. Ce trajet en train équivaut à environ deux mois d'utilisation habituelle d'un four électrique dans une cuisine familiale. En bus, le même trajet Bruxelles-Paris représente 10,9 kg de CO2 ou 6 mois d'utilisation d'un four. Pour le covoiturage, c'est 27,5 kg et 1,5 an d'utilisation du four. Seul en voiture vers Paris? C'est 60,2 kg de CO2 ou 4 ans d'utilisation moyenne d'un four électrique! Donc, l'affirmation selon laquelle le train pollue moins est tout sauf flatteuse. Et par rapport à l'avion? Le train émet 80 fois moins de CO2 que l'avion. Le secteur aéronautique serait responsable de 4% du réchauffement climatique. Idéalement, il faudrait privilégier chaque fois que c'est possible le train à l'avion. C'est une évidence quand on doit se rendre à Londres ou à Amsterdam. Cela l'est moins pour la Grèce ou le sud de l'Italie. Le prix? La durée? Sauf exception, l'avion reste moins cher pour les voyages de plusieurs centaines de kilomètres. Vous seriez malgré tout prêt à faire un petit effort de quelques dizaines d'euros? C'est alors la durée du trajet en train qui pourrait vous refroidir. Prenons un Bruxelles/Copenhague en train, c'est une quinzaine d'heures de trajet et deux correspondances! Pour Nice, c'est neuf heures. Et sept heures pour Berlin. En avion, ces trajets prennent en moyenne 1h30. Temps de trajet auquel il faut bien entendu ajouter l'enregistrement à l'aéroport, les contrôles et l'embarquement. L'avantage reste malgré tout à l'avion même en considérant qu'aucun aéroport n'est situé en centre-ville, ce qui allonge le voyage de "porte à porte". Faut-il alors oublier le train pour ses vacances? Pas du tout. Le voyage est un état d'esprit, une philosophie de découverte qui devrait de moins en moins se faire sur le dos de l'environnement. Pourquoi ne pas se rendre davantage en train à Paris, Amsterdam ou Cologne (lignes directes, temps de parcours réduit) plutôt qu'à Rome ou Barcelone en avion? Visiter la Suisse en oubliant les voies ferrées et les voyages panoramiques au coeur des Alpes, c'est presque un crime de lèse-majesté. Sans oublier le renouveau des trains-couchettes. Le moyen de transport fait alors partie intégrante de l'expérience. Prenons le train-couchette vers Vienne qui circule plusieurs fois par semaine au départ de Bruxelles et de Liège. Vous partez à 19h30 de Belgique et vous arrivez dans la capitale autrichienne vers 9 h. Selon notre simulation, cela coûte environ 600? pour deux personnes (aller-retour, seconde classe, mois de juillet). Pas donné certes, mais le déplacement se fait sur le temps de sommeil ce qui permet l'économie d'une nuit d'hôtel. Et vous arrivez logiquement frais et dispo, le matin, directement au coeur de la ville.