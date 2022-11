Hier, vous formiez une famille. Aujourd'hui vous vous retrouvez à deux. Une étape qui peut marquer le début d'un nouvel élan pour votre couple.

Le "nouvel âge d'or", c'est ainsi qu'on désigne parfois la période qui suit le départ des enfants de la maison. "Pour un couple qui fonctionne bien, ce sont souvent les années les plus qualitatives de la vie, assure Rika Ponnet, sexologue et médiatrice de couple. Si vous êtes en bonne santé à la cinquantaine ou à la soixantaine, que l'aide à apporter à vos proches ne prend plus le dessus et que vous êtes à l'aise financièrement, vous pouvez accomplir beaucoup de choses à cette période de la vie: vous avez plus de temps à consacrer à vos hobbies, à voyager, à sortir, à suivre une formation..."

Chaque famille a son modus vivendi. Les relations entre membres d'une même famille sont harmonisées et - si tout va bien - équilibrées. Chacun sait ce que les autres attendent de lui. Et, lorsqu'un membre de la cellule familiale quitte le nid, cela provoque forcément des changements. "Tout changement entraîne des perturbations, souligne Lieven Migerode, psychologue clinicien et thérapeute familial. Les couples dont les enfants quittent la maison me consultent cependant rarement. Devenir parent reste souvent un bouleversement bien plus important. Les enfants accaparent beaucoup de notre temps. Quand le dernier quitte le nid, on se retrouve du jour au lendemain avec du temps libre. Et cela nécessite une réorganisation. Le couple doit trouver un nouvel équilibre, déterminer ce qu'on fera ensemble et ce que chacun veut faire seul." Parce que même si l'amour au sein du couple est encore très fort, ce ne sera jamais plus comme avant de devenir parents. "Lorsqu'on se met en couple, on a sans cesse envie d'être ensemble, souligne Lieven Migerode. Par la suite, chacun se consacre à son travail, on devient parent et le couple doit se contenter de moments volés. On se dit parfois que lorsque les enfants ne seront plus à la maison, on passera de nouveau beaucoup de temps ensemble. Sauf que ça ne marche pas comme ça... Dites-vous que rester ensemble toute la journée, comme deux tourtereaux, ce n'est plus de votre âge. L'un aime bricoler, par exemple, et l'autre fait de grandes balades à vélo. Tant mieux! Il faut apporter de nouvelles idées. C'est cela qui vous rend intéressant aux yeux de votre partenaire." "Croire que tout sera rose plus tard est une erreur. Notamment, parce que plus tard, vers l'âge de 60 ans, on est plus exposé aux pépins de santé. De plus, Au sein d'un couple, on ne vieillit pas toujours au même rythme. Au point que parfois, on se demande ce qu'on fait encore ensemble. On peut comparer cela à la pratique du vélo! Prenons l'exemple d'un homme qui aime pédaler à vive allure. S'il se met à faire du vélo avec sa femme, il va devoir ralentir le rythme. C'est en effet souvent le plus rapide qui doit freiner. Mais pour que cela fonctionne, le conjoint moins aguerri doit accepter que le plus rapide puisse continuer à son rythme, avec ses amis. Vous avez sans doute dû trouver des solutions de ce genre dans le passé, alors vous en trouverez également dans ce moment de transition." Et pourtant, de plus en plus de couples se séparent tard dans la vie. En 2020, près de 20% des divorces concernaient des couples âgés de 50 à 65 ans. Certes, on ignore s'ils avaient des enfants encore à la maison ou non - ni même si ces couples avaient des enfants tout court. Mais c'est une tranche d'âge où la plupart des gens expérimentent le syndrome du nid vide. "Au sein des couples où la parentalité a toujours tenu plus de place que la relation maritale, voir les enfants quitter la maison peut être source de tensions, analyse Rika Ponnet. Les moments pivots importants, comme cette phase de la vie, sont un révélateur des points forts et des points faibles au sein d'un couple." Pour les couples qui ont surtout été des parents pendant de nombreuses années, il est plus difficile, une fois les enfants partis, de reconstruire une vie à deux. "Ceux qui aiment être ensemble se baladent régulièrement, vont au restaurant depuis toujours... sans leurs enfants. C'est comme pour la retraite: il faut savoir anticiper!" "Il ne faut pas tout miser sur les enfants, et ce bien avant l'échéance du nid vide, souligne Lieven Migerode. Tout dépend aussi en grande partie des enfants eux-mêmes. Si, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, ils ont du mal à trouver leur voie, vous serez naturellement très préoccupé par leur avenir et n'aurez pas beaucoup de temps pour vous préparer à leur départ. Quand vos enfants auront trouvé leur voie, vous pousserez un soupir de soulagement mais vous vous rendrez compte que vous avez passé trois ans à ne parler que d'eux. Vous risquez alors de vous demander sur quoi vous allez vous concentrer..." Les amis et la famille sont un autre facteur qui contribue à faciliter le départ des enfants. S'ils en sont au même stade que vous, il vous sera plus facile de trouver un équilibre en tant que couple. Les parents célibataires qui voient leur dernier enfant quitter le nid en profitent-ils pour aller sur les sites de rencontres? "Pas vraiment, remarque Rika Ponnet, médiatrice de couple. Dans cette tranche d'âge, on sort et on fait des rencontres, mais il est certain que l'époque où les gens mettaient leur envie de se remettre en couple en veilleuse jusqu'à ce que les enfants aient quitté la maison est révolue. Aujourd'hui, la plupart des célibataires cherchent l'âme soeur quand le besoin s'en fait sentir, qu'ils aient ou non encore des enfants à la maison. Il y a encore quelques années, la garde des enfants revenait souvent aux femmes, ce qui leur laissait peu de temps pour sortir et faire des rencontres. Maintenant que la garde est davantage partagée, le père et la mère sont tous deux plus susceptibles de se remettre en couple." En revanche, on constate que les couples nouvellement formés qui ont chacun des enfants issus d'une relation précédente ne décident de vivre sous le même toit que lorsque les enfants ont quitté la maison. "Parce qu'une famille recomposée peut être complexe et implique des conflits de loyauté. Si vous décidez de vous installer avec un nouveau conjoint après une relation "chacun chez soi" qui a duré cinq ans par exemple, c'est le début d'une nouvelle histoire, avec les défis que cela suppose. Mais pour beaucoup de gens, le fait de ne plus vivre sans cesse entre deux domiciles apporte une tranquillité d'esprit. Ils sont heureux de pouvoir enfin vivre ensemble."