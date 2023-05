De nombreux ménages sont actuellement touchés par le démoussage de toiture, un type d'escroquerie qui revient à l'approche des beaux jours. Les fraudeurs sévissent en particulier dans le Brabant wallon, ont indiqué les zones de police de la Province.

Des pseudos démousseurs et réparateurs de toiture sévissent actuellement en province du Brabant wallon. Face à ce phénomène, les policiers brabançons wallons souhaitent sensibiliser la population, dont les aînés qui constituent une cible privilégiée des auteurs.

"Si cette escroquerie n'est pas neuve, elle revient avec le beau temps. Les auteurs se présentent chez des victimes plutôt âgées et arrivent à les convaincre que le toit de leur habitation est endommagé ou qu'il est nécessaire de le démousser, en leur présentant un morceau de tuile qu'ils disent provenir de la toiture", préviennent les policiers.

Concernant les modes opératoires utilisés par les escrocs, les sommes demandées pour effectuer le travail sont faramineuses, dépassant souvent le millier d'euros.

Les faux professionnels utilisent un lecteur de cartes avec lequel ils retirent davantage d'argent que la somme initialement prévue et annoncée. Ils procèdent aussi à plusieurs retraits, prétextant que les premières tentatives ont échoué.

Certains escrocs trouvent également des prétextes pour pénétrer dans l'habitation et, lorsque l'un des auteurs distrait la victime, un autre fouille les lieux à la recherche d'argent et d'objets de valeur à dérober.

Entre autres conseils, les policiers brabançons wallons invitent la population à dénoncer ces agissements en leur fournissant une description des auteurs et en relevant les numéros de l'immatriculation de leurs véhicules.

Des pseudos démousseurs et réparateurs de toiture sévissent actuellement en province du Brabant wallon. Face à ce phénomène, les policiers brabançons wallons souhaitent sensibiliser la population, dont les aînés qui constituent une cible privilégiée des auteurs. "Si cette escroquerie n'est pas neuve, elle revient avec le beau temps. Les auteurs se présentent chez des victimes plutôt âgées et arrivent à les convaincre que le toit de leur habitation est endommagé ou qu'il est nécessaire de le démousser, en leur présentant un morceau de tuile qu'ils disent provenir de la toiture", préviennent les policiers. Concernant les modes opératoires utilisés par les escrocs, les sommes demandées pour effectuer le travail sont faramineuses, dépassant souvent le millier d'euros. Les faux professionnels utilisent un lecteur de cartes avec lequel ils retirent davantage d'argent que la somme initialement prévue et annoncée. Ils procèdent aussi à plusieurs retraits, prétextant que les premières tentatives ont échoué. Certains escrocs trouvent également des prétextes pour pénétrer dans l'habitation et, lorsque l'un des auteurs distrait la victime, un autre fouille les lieux à la recherche d'argent et d'objets de valeur à dérober. Entre autres conseils, les policiers brabançons wallons invitent la population à dénoncer ces agissements en leur fournissant une description des auteurs et en relevant les numéros de l'immatriculation de leurs véhicules.