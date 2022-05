Vous ne comptez plus les appels intempestifs et sans fin des bureaux de marketing qui tentent de vous vendre leurs produits? Mettez-y fin en vous inscrivant sur la liste "Ne m'appelez plus". Les entreprises de marketing seront alors tenues de retirer votre numéro de téléphone et votre nom de leurs listes de contact.

Marre de ces coups de fil incessants visant à vous vendre des produits ou vous offrir des soi-disant cadeaux de bienvenue? Vous pouvez agir pour y mettre fin définitivement. Voici nos conseils.

Le signaler aux entreprises de démarchage elles-mêmes

De nombreuses entreprises recourent au démarchage téléphonique pour appâter de nouveaux clients ou pour vous proposer des offres intéressantes. Vous pouvez naturellement leur signaler que vous vous opposez à ce qu'elles utilisent votre numéro de téléphone à des fins publicitaires et que vous ne voulez plus être contacté.

S'inscrire sur la liste "Ne m'appelez plus"

Si vous souhaitez ne plus jamais recevoir d'offres publicitaires d'aucune entreprise, il est beaucoup plus simple de vous inscrire sur la liste "Ne m'appelez plus", créée en 2015 afin de lutter contre les appels téléphoniques publicitaires. Toutes les entreprises de marketing actives en Belgique sont obligées de consulter cette liste et d'adapter leurs bases de données en conséquence.

Pour enregistrer votre numéro, suivez ces démarches:

Appelez le 02 882 19 75 à partir du numéro que vous souhaitez enregistrer (votre fixe ou GSM);

Suivez ensuite les instructions;

Le numéro de téléphone inscrit figure sur la liste dans les cinq jours ouvrables.

Vous n'êtes pas certain d'avoir déjà enregistré votre numéro de téléphone? Vous pouvez aussi le vérifier en appelant le 02 882 19 75.

L'enregistrement en soi est gratuit, mais il faut tenir compte des éventuels frais que votre opérateur facture pour un appel national. À partir du moment où vous avez inscrit votre numéro, toutes les entreprises actives en Belgique ne peuvent donc plus vous appeler pour promouvoir leurs produits ou services. L'inscription de votre numéro fixe ou de votre numéro de GSM est active à vie et peut à tout moment être modifiée ou annulée.

Vous êtes inscrit sur la liste mais êtes toujours contacté?

Si, malgré votre inscription sur la liste, certaines entreprises continuent de vous démarcher par téléphone, vérifiez d'abord que vous ne leur avez pas donné votre accord (en remplissant un contrat ou un questionnaire).

Dans le cas contraire, vous pouvez le signaler au Point de contact du SPF Economie. Choisissez la rubrique "Publicité & démarchage" et ensuite "Démarchage téléphonique". Vous recevrez immédiatement à la fin de votre signalement des conseils et des informations sur les démarches à entreprendre ainsi que sur les personnes qui peuvent vous y aider.

Marre de ces coups de fil incessants visant à vous vendre des produits ou vous offrir des soi-disant cadeaux de bienvenue? Vous pouvez agir pour y mettre fin définitivement. Voici nos conseils.De nombreuses entreprises recourent au démarchage téléphonique pour appâter de nouveaux clients ou pour vous proposer des offres intéressantes. Vous pouvez naturellement leur signaler que vous vous opposez à ce qu'elles utilisent votre numéro de téléphone à des fins publicitaires et que vous ne voulez plus être contacté.Si vous souhaitez ne plus jamais recevoir d'offres publicitaires d'aucune entreprise, il est beaucoup plus simple de vous inscrire sur la liste "Ne m'appelez plus", créée en 2015 afin de lutter contre les appels téléphoniques publicitaires. Toutes les entreprises de marketing actives en Belgique sont obligées de consulter cette liste et d'adapter leurs bases de données en conséquence.Pour enregistrer votre numéro, suivez ces démarches: L'enregistrement en soi est gratuit, mais il faut tenir compte des éventuels frais que votre opérateur facture pour un appel national. À partir du moment où vous avez inscrit votre numéro, toutes les entreprises actives en Belgique ne peuvent donc plus vous appeler pour promouvoir leurs produits ou services. L'inscription de votre numéro fixe ou de votre numéro de GSM est active à vie et peut à tout moment être modifiée ou annulée.Si, malgré votre inscription sur la liste, certaines entreprises continuent de vous démarcher par téléphone, vérifiez d'abord que vous ne leur avez pas donné votre accord (en remplissant un contrat ou un questionnaire). Dans le cas contraire, vous pouvez le signaler au Point de contact du SPF Economie. Choisissez la rubrique "Publicité & démarchage" et ensuite "Démarchage téléphonique". Vous recevrez immédiatement à la fin de votre signalement des conseils et des informations sur les démarches à entreprendre ainsi que sur les personnes qui peuvent vous y aider.