Carnet rose au zoo de Planckendael: après la naissance d'un lémur noir, de deux lionceaux et d'un singe-lion à tête dorée, le zoo de Planckendael accueille un bébé tamanoir. Une première dans l'histoire du zoo!

Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce drôle d'animal qui porte un long et étrange museau, une queue touffue et de tout petits yeux espiègles? Découvrez l'attendrissant récit de cette incroyable naissance.

Premier bébé tamanoir

La femelle Tikaya a accouché le 4 mai d'un bébé en bonne santé. Les bébés tamanoirs grimpent juste après leur naissance sur le dos de leur maman et s'agrippent à sa longue fourrure. "Les premiers déplacements du petit entre le dos sécurisant de la maman et ses tétons sont cruciaux", explique le coordinateur Ben. Les tamanoirs ont une étrange apparence, avec un long museau, une langue collante et une démarche singulière qui leur permet de garder leurs redoutables griffes bien aiguisées. La maman Tikaya utilise parfois sa queue touffue pour recouvrir le bébé lorsqu'elle se couche. Les visiteurs peuvent découvrir dès aujourd'hui la maman tamanoir et son petit au ZOO Planckendael.

Il va rester posté sur son dos pendant six à neuf mois environ. Dès l'âge de deux mois, un petit tamanoir s'amuse à grimper sur sa maman et à faire semblant de l'attaquer. À l'instar de tous les autres animaux nés au ZOO Planckendael et ZOO d'Anvers cette année, ce tout premier bébé tamanoir est dans l'attente d'un nom commençant par la lettre Y.

Le tamanoir: carte d'identité

Des animaux fragiles : Les tamanoirs vivent en Amérique centrale et du Sud. Selon la liste rouge de l'UICN, il s'agit d'une espèce vulnérable dont le nombre ne cesse de diminuer, principalement en raison de la perte de leur habitat. Ils sont également victimes de brûlures dues au moyen de récolte utilisé dans les plantations de sucre de canne. Ce sont des créatures très spéciales et fragiles qui requièrent des soins et un environnement appropriés pour pouvoir se reproduire.

Des griffes mortelles : Les tamanoirs sont des êtres fascinants à l'apparence singulière. Ils sont totalement adaptés à leur mode d'alimentation et orientés sur l'autodéfense. Pour que leurs longues griffes acérées restent intactes, ils marchent sur leurs phalanges et poignets. Ils se servent de leurs griffes pour notamment se défendre contre les pumas et les jaguars. Un seul coup de griffe puissant suffit pour neutraliser l'adversaire.

De drôles d'énergumènes: Ils utilisent leurs puissantes griffes aussi pour éventrer les termitières, les fourmilières ou les souches d'arbres. Ils y enfouissent alors leur fin museau de 45 cm de long. Ils déroulent ensuite leur langue souple de 60 cm en faisant de rapides mouvements. Ils entrent et sortent la langue jusqu'à 150 fois par minute. La langue est couverte d'une salive collante pour capturer les fourmis, les termites, les larves et les oeufs. Ils en ingurgitent des milliers par jour. Saviez-vous que son nez se trouve à l'extrémité de son museau ? Le tamanoir a un odorat extrêmement fin.

Astuce pour les visiteurs Pour apercevoir le bébé tamanoir Y, observez bien le dos de la maman. Sauf quand ils font la sieste. Dans ce cas, la maman recouvre son petit avec sa queue pour le garder bien au chaud. Ces animaux rencontrent des difficultés à réguler leur température corporelle. Ils utilisent dès lors leur queue comme couverture pour limiter la perte de chaleur. Le papa Advent utilise lui aussi sa grande queue en panache pour se réchauffer. Il s'agit donc d'être très attentif pour repérer le petit tamanoir ! Au ZOO Planckendael, on peut les admirer à l'extérieur ou à dans l'enclos intérieur, derrière la grande baie d'observation.

