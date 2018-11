Découvrez ce que "l'Europe fait pour vous", grâce au nouveau site du Parlement européen

Sur ce site multilingue "Ce que l'Europe fait pour moi", le citoyen peut sélectionner sa région sur une carte et faire apparaître comment l'Europe y est présente. Plus de 1.400 localités sont couvertes. Prenons mon cas par exemple : citoyenne wallonne, j'habite au pays des escargots, région où se croisent la Sambre et la Meuse. Toujours pas trouvé ? Namur, bien entendu. En cliquant sur ma ville, je découvre que l'Europe encourage les échanges économiques, le développement professionnel et la création d'entreprises à travers divers projets. Des avantages qui font de Namur la capitale de la Wallonie.

Et la Wallonie, on en parle ? "Située au coeur de l'Europe, la Wallonie est classée quatrième parmi 50 régions européennes en matière d'attractivité pour les acteurs de la logistique", précise-t-on sur le site. Voies navigables ou aériennes, l'Europe aurait contribué au développement de la Région : "L'espace européen constitue le principal marché d'exportation de la Wallonie. Plus des trois quarts des exportations wallonnes de biens avaient pour destination un pays de l'UE28 en 2016".

Un acteur essentiel de ma vie ?

Dans une deuxième section, l'internaute peut aussi vérifier en quoi l'UE agit sur de multiples thématiques, par exemple sur les familles, la santé, les loisirs, les voyages, la sécurité, les choix de consommation et les droits sociaux. Ou comment elle soutient les professionnels de dizaines de secteurs, le sport, la musique, la télévision, etc.

Mes intérêts et inquiétudes dans la vie de tous les jours se portent davantage vers mon argent (je sais que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est plus fort que moi) et ma famille. Je vous épargne la longue liste de mes envies et loisirs, mais sachez que ces thématiques sont bien là. Dans la section consacrée à l'argent, je m'intéresse à ce que l'Europe fait pour moi, jeune contribuable qui vient à peine de rentrer dans la vie active. J'apprends que l'Union européenne aurait mis au point le projet TAXEDU "qui contient de multiples informations sur la fiscalité et héberge un forum où les jeunes sont invités à échanger leurs connaissances des différents régimes fiscaux européens ". Utile pour savoir comment gérer ses premiers impôts par exemple (ouf, me voilà rassurée).

En Belgique, 75% considèrent bénéficier de l'Europe

"Les Européens se demandent ce que l'UE a fait pour eux et ce nouveau site internet fournit des réponses claires, sans jargon. Ce sera un outil précieux pour aider à rapprocher l'Europe des citoyens", estime le président du Parlement européen Antonio Tajani, à quelques mois des élections européennes. Près de 1.800 notes d'une page sont disponibles et peuvent être partagées, réutilisées en ligne ou comme fichiers PDF.

La plus récente des enquêtes Eurobaromètre, publiée le mois dernier, dévoilait que 68% des répondants s'accordaient à dire que leur pays avait bénéficié de l'adhésion à l'UE. En Belgique, ce taux est de 75%.

Avec Belga