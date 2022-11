Natuurpunt a fait état d'un nouveau record atteint par la population nicheuse de cigognes en Belgique. En 2022, 221 nids sont occupés, a chiffré l'association néerlandophone de protection de la nature dans un communiqué de presse.

Ce nombre de 221 nids occupés s'inscrit dans une série de records annuels consécutifs. S'appuyant sur des sources remontant à plusieurs siècles, Natuurpunt affirme qu'il s'agit du grand nombre de couples jamais enregistrés dans notre pays.

En Belgique, 73% des couples nicheurs se trouvent cette année en Flandre. La plupart ont fait leur nid dans deux zones. La première est située dans la province d'Anvers, dans le parc animalier de Planckendael et ses environs. La seconde se trouve dans la province de Flandre-occidentale dans les communes de Knokke-Heist, au Zwin et ses environs et dans celle de Damme.

Les couples reproducteurs étaient, jusqu'à il y a quelques années, concentrés au Zwin et à Planckendael, les sites de reproduction d'origine. Cela est en train de changer, selon Natuurpunt qui a déclaré que maintenant, les cigognes nichent dans chaque province flamande.

Leur nombre ne cesse de croître en Wallonie, surtout dans la province du Hainaut où leur population est nombreuse et croissante dans et autour du parc animalier Pairi Daiza. Natuurpunt a également recensé sept couples reproducteurs en province de Liège.

Au total, 373 jeunes cigognes ont quitté leur nid en 2022, soit 139 de plus que l'année précédente, chiffre Natuurpunt.

