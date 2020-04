Maintenir un contact virtuel grâce aux smartphones et aux tablettes en faisant des visioconférences n'est en aucun cas la solution idéale pour tout le monde. Pour les nombreuses personnes âgées qui vivent seules ou dans des centres de soins, et qui ne savent pas faire ces appels vidéos, la Fondation Roi Baudouin lance une initiative gratuite qui permet aux familles de se faire livrer un "journal" rempli de nouvelles familiales.

Ce journal familial personnel a été lancé afin de continuer à impliquer le plus possible dans la vie des enfants, petits-enfants et autres, les membres de la famille vivant isolés qui, plus que jamais, doivent renoncer au contact direct ou à la visite hebdomadaire. Toute famille qui le souhaite peut s'inscrire sur le site de la Fondation Roi Baudouin jusqu'au 16 avril et demander un code qui leur permet d'utiliser l'application. Pendant 8 semaines, vous pourrez ensuite créer un journal familial gratuit chaque semaine et le faire livrer à l'un des membres de votre famille.

Plusieurs concepts

La Fondation Roi Baudouin collabore avec plusieurs maisons d'édition pour gérer l'aspect pratique de cette expérience. Ils offrent aux familles une plateforme sur laquelle rédiger leur propre journal depuis "leur chambre". Il existe un choix de concepts variés - un peu comme pour la création d'un album photo. Vous téléchargez ensuite vos textes, photos ou autres illustrations via le site web ou l'application, après quoi ce "journal d'actualités familiales" est imprimé et livré à votre proche.

Plus d'informations : https://www.kbs-frb.be/fr/desnouvellesdecheznous ou Tél. : 02-549 61 62

