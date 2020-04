Un chat contaminé par le coronavirus en Belgique! La nouvelle a forcément affolé plus d'un propriétaire d'animaux. Qu'en est-il de la transmission à l'homme ? Comment prendre soin de nos compagnons ? Et que faire d'eux en cas d'hospitalisation ?

Tout d'abord, rassurons-nous : la contagion du chat vers l'être humain est probablement infiniment petite! C'est ce qu'affirme l'Université de Liège où le premier cas - au monde - de chat contaminé par le coronavirus a été confirmé fin mars. L'animal, qui présentait des symptômes sévères comme une diarrhée et des difficultés respiratoires, a été contaminé par sa maîtresse infectée par le covid-19. Le félin s'est complètement rétabli! Depuis, on a appris qu'un deuxième chat a été testé positif au coronavirus, à Hong Kong. Là aussi, son propriétaire avait contracté la maladie. L'Organisation Mondiale de la Santé insiste sur le fait qu'il n'a pas été prouvé que les animaux domestiques pouvaient transmettre le virus à l'homme.Pas de raison donc de paniquer ou de se séparer de son compagnon!

Les recommandations

Parmi les recommandations émises aux personnes contaminées par le coronavirus et qui possèdent un chat ou un chien : éviter tout contact étroit avec l'animal, ne pas se frotter au museau, ne pas le laisser lécher le visage, ne pas partager de nourriture avec lui et garder une bonne hygiène régulière des mains. Par ailleurs, vu qu'on ne serre pas la main des gens, personne ne devrait non plus caresser votre compagnon puisque les virus peuvent subsister sur son pelage. Ne désinfectez surtout pas votre animal en le tartinant de gel hydroalcoolique pour lutter contre le coronavirus! Les vétérinaires mettent en garde: ce produit, très agressif pour la peau sensible des chiens et chats, peut provoquer des irritations, des brûlures des coussinets et de la langue, et même, dans les cas les plus graves, un coma éthylique puisqu'en se léchant, l'animal ingère le gel. Si vous voulez absolument laver les pattes de votre boule de poils au retour d'une balade, utilisez simplement de l'eau, du savon et rincez abondamment.

En cas d'hospitalisation

Que faire de votre compagnon en cas d'hospitalisation ? Des initiatives citoyennes solidaires se sont développées sur les réseaux sociaux pour l'accueil, temporaire et gratuit, des animaux de compagnie mais rien n'encadrait ce genre d'aide. Un contrat d'accueil est désormais disponible, en Région bruxelloise, pour protéger tant les propriétaires d'animaux que les accueillants et les soutenir. Cette convention-type détaille notamment l'identité de l'animal, son comportement en diverses situations, les engagements des deux parties.

> Le document est en ligne ici.

Par ailleurs, l'enseigne d'animalerie belge Tom&Co a mis en place une communauté d'entraide pour ceux qui, à cause du covid-19, ne sont plus en mesure de prendre soin de leur animal (malades, soignants, etc.) et ceux qui, dans leur quartier, sont prêts à y consacrer bénévolement un peu de temps. La plateforme permet ainsi d'échanger des petits services entre voisins:garder le chat, promener le chien ou tout autre aide visant à assurer le bien-être de votre animal.

> Plus d'infos sur https://tomandco.pwiic.com/fr

Un numéro vert

Pour apporter des réponses à toutes les questions que se posent les maîtres en cette période de confinement, l'association de défense des animaux GAIA a lancé un numéro gratuit, le 0800 53 335. L'asbl suit, évidemment, les directives officielles du gouvernement pour y répondre. L'objectif de cette ligne est aussi d'éviter d'éventuelles souffrances animales: "Les refuges pour animaux sont déjà en difficulté. En ce moment, nous devons éviter de les submerger avec des animaux abandonnés parce qu'il y a des tas de contre-vérités qui circulent - comme la transmissibilité du coronavirus de l'animal à l'homme", explique Ann De Greef, directrice générale de GAIA. Et d'ajouter que de nombreuses personnes se méfient des animaux. "Par exemple, certains parents ont peur de laisser leurs enfants dans le jardin, parce qu'il y a le chat des voisins. Il faut pouvoir les informer correctement et les rassurer". Ce nouveau service de GAIA entend, en outre, soulager, un tant soit peu, les standardistes de la ligne d'info du gouvernement.

> Le numéro 0800 53 335 est accessible tous les jours ouvrables entre 9h et 17h30. Des infos sont également disponibles sur www.gaia.be.

Un défi Instagram

Et pour apporter un peu de joie durant cette crise sanitaire, GAIA invite les maîtres à participer à son nouveau challenge Instagram. Des milliers de personnes chantent et applaudissent les soignants, chaque soir, depuis leur domicile. Et si les animaux faisaient pareil? Postez la meilleure vidéo de votre chouchou poussant la chansonnette, sur Instagram et Facebook avec le hashtag #Coronanimals et la mention @gaiabrussels. La meilleure vidéo se verra récompensée... Allez, hop, à votre smartphone!

Si cette période de confinement est incertaine, voyons-en le côté positif: nous disposons de davantage de temps à consacrer à nos amis à quatre pattes. Des moments précieux pour renforcer, encore plus, notre bonne relation et notre agréable cohabitation!

Tout d'abord, rassurons-nous : la contagion du chat vers l'être humain est probablement infiniment petite! C'est ce qu'affirme l'Université de Liège où le premier cas - au monde - de chat contaminé par le coronavirus a été confirmé fin mars. L'animal, qui présentait des symptômes sévères comme une diarrhée et des difficultés respiratoires, a été contaminé par sa maîtresse infectée par le covid-19. Le félin s'est complètement rétabli! Depuis, on a appris qu'un deuxième chat a été testé positif au coronavirus, à Hong Kong. Là aussi, son propriétaire avait contracté la maladie. L'Organisation Mondiale de la Santé insiste sur le fait qu'il n'a pas été prouvé que les animaux domestiques pouvaient transmettre le virus à l'homme.Pas de raison donc de paniquer ou de se séparer de son compagnon!Parmi les recommandations émises aux personnes contaminées par le coronavirus et qui possèdent un chat ou un chien : éviter tout contact étroit avec l'animal, ne pas se frotter au museau, ne pas le laisser lécher le visage, ne pas partager de nourriture avec lui et garder une bonne hygiène régulière des mains. Par ailleurs, vu qu'on ne serre pas la main des gens, personne ne devrait non plus caresser votre compagnon puisque les virus peuvent subsister sur son pelage. Ne désinfectez surtout pas votre animal en le tartinant de gel hydroalcoolique pour lutter contre le coronavirus! Les vétérinaires mettent en garde: ce produit, très agressif pour la peau sensible des chiens et chats, peut provoquer des irritations, des brûlures des coussinets et de la langue, et même, dans les cas les plus graves, un coma éthylique puisqu'en se léchant, l'animal ingère le gel. Si vous voulez absolument laver les pattes de votre boule de poils au retour d'une balade, utilisez simplement de l'eau, du savon et rincez abondamment. Que faire de votre compagnon en cas d'hospitalisation ? Des initiatives citoyennes solidaires se sont développées sur les réseaux sociaux pour l'accueil, temporaire et gratuit, des animaux de compagnie mais rien n'encadrait ce genre d'aide. Un contrat d'accueil est désormais disponible, en Région bruxelloise, pour protéger tant les propriétaires d'animaux que les accueillants et les soutenir. Cette convention-type détaille notamment l'identité de l'animal, son comportement en diverses situations, les engagements des deux parties.> Le document est en ligne ici.Par ailleurs, l'enseigne d'animalerie belge Tom&Co a mis en place une communauté d'entraide pour ceux qui, à cause du covid-19, ne sont plus en mesure de prendre soin de leur animal (malades, soignants, etc.) et ceux qui, dans leur quartier, sont prêts à y consacrer bénévolement un peu de temps. La plateforme permet ainsi d'échanger des petits services entre voisins:garder le chat, promener le chien ou tout autre aide visant à assurer le bien-être de votre animal. > Plus d'infos sur https://tomandco.pwiic.com/frPour apporter des réponses à toutes les questions que se posent les maîtres en cette période de confinement, l'association de défense des animaux GAIA a lancé un numéro gratuit, le 0800 53 335. L'asbl suit, évidemment, les directives officielles du gouvernement pour y répondre. L'objectif de cette ligne est aussi d'éviter d'éventuelles souffrances animales: "Les refuges pour animaux sont déjà en difficulté. En ce moment, nous devons éviter de les submerger avec des animaux abandonnés parce qu'il y a des tas de contre-vérités qui circulent - comme la transmissibilité du coronavirus de l'animal à l'homme", explique Ann De Greef, directrice générale de GAIA. Et d'ajouter que de nombreuses personnes se méfient des animaux. "Par exemple, certains parents ont peur de laisser leurs enfants dans le jardin, parce qu'il y a le chat des voisins. Il faut pouvoir les informer correctement et les rassurer". Ce nouveau service de GAIA entend, en outre, soulager, un tant soit peu, les standardistes de la ligne d'info du gouvernement. > Le numéro 0800 53 335 est accessible tous les jours ouvrables entre 9h et 17h30. Des infos sont également disponibles sur www.gaia.be.Et pour apporter un peu de joie durant cette crise sanitaire, GAIA invite les maîtres à participer à son nouveau challenge Instagram. Des milliers de personnes chantent et applaudissent les soignants, chaque soir, depuis leur domicile. Et si les animaux faisaient pareil? Postez la meilleure vidéo de votre chouchou poussant la chansonnette, sur Instagram et Facebook avec le hashtag #Coronanimals et la mention @gaiabrussels. La meilleure vidéo se verra récompensée... Allez, hop, à votre smartphone!Si cette période de confinement est incertaine, voyons-en le côté positif: nous disposons de davantage de temps à consacrer à nos amis à quatre pattes. Des moments précieux pour renforcer, encore plus, notre bonne relation et notre agréable cohabitation!