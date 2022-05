S'il n'y a pas d'âge légal pour conserver son permis B de conduire en Belgique, certaines personnes sont envoyées par leur médecin vers un centre spécialisé. Objectif ? Continuer à conduire malgré un handicap ou une maladie ou les effets de l'âge. En Wallonie, 2.000 candidats vont dans un tel centre chaque année. Et " seulement " 5% reçoivent une décision d'inaptitude et doivent donc rendre leur permis. Des aménagements permettent souvent de ne pas en arriver là.

L'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) et les centres agréés DAC aident des centaines de conducteurs à conserver leur autonomie chaque année. Et ce, en leur permettant de conduire un véhicule malgré un handicap ou une maladie, en fonction des possibilités légales. Car il existe des solutions pour conduire un véhicule malgré un handicap.

Ce service est gratuit si les conducteurs qui présentent une diminution de leurs capacités (handicap, affection médicale, effets de l'âge) font évaluer leur aptitude à la conduite.

Et quand faire évaluer son aptitude à la conduite ?

"À partir du moment où son état de santé est susceptible d'impacter sa conduite, un conducteur doit en parler à son médecin", avance l'AWSR. Par exemple, s'il éprouve des difficultés pour effectuer certains mouvements, de problèmes de vue, de sensibilité, de concentration, etc. C'est donc le médecin qui va déterminer si les capacités de son patient sont touchées. S'il l'estime nécessaire, il redirigera ce dernier vers un centre DAC pour évaluer son aptitude à la conduite.

Comment se passe le test d'évaluation ?

Dans un premier temps, le candidat à l'évaluation reçoit un questionnaire médical à remplir lui-même et par le corps médical. Ce sont ces données qui vont permettre à l'équipe du DAC, composée de médecins, de neuropsychologues et d'ergothérapeutes experts en adaptation du véhicule, de décider quels types de tests doivent être effectués.

Et ensuite, un test sur la route

Dans un second temps, un rendez-vous est proposé pour effectuer différents bilans selon sa situation médicale et passer un test pratique sur la route. On précise à l'AWSR qu'il "ne s'agit pas de repasser l'examen du permis de conduire, mais de mettre la personne en situation réelle pour identifier les difficultés et d'y apporter, si possible, des solutions."

Quelles solutions ?

Pour une personne qui présente un handicap par exemple, explique l'Agence, il existe plusieurs solutions techniques qui permettent d'adapter le poste de conduite : boîte automatique, boule au volant, accélérateur et frein au volant, pédale d'accélérateur à gauche...

Quelle décision en découle ?

Dans la majorité des cas, les candidats reçoivent une décision positive, moyennant parfois l'adaptation de leur véhicule et/ou la modification des conditions d'utilisation de leur permis de conduire. Par exemple : ne pas conduire de nuit, conduire dans un rayon limité par rapport au domicile, pas de conduite sur autoroute. Dans une minorité de cas (+/- 5%), le candidat reçoit une décision d'inaptitude.

Définitif ?

Non, la décision peut être accompagnée d'une date de validité illimitée ou limitée dans le temps. Si le candidat a été déclaré inapte à la conduite et que sa situation médicale évolue favorablement, il a la possibilité de recommencer la procédure d'évaluation. Notons encore que L'inaptitude à la conduite est loin d'être la seule solution envisagée. Les experts explorent d'autres pistes en fixant des conditions comme un rayon limité ou une conduite de jour.

Que dit la loi ? Selon le Code de la route, tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires. Si votre état de santé entraîne une décision défavorable à la conduite émise par votre médecin, vous devez présenter votre permis de conduire à l'autorité qui l'a délivré, en l'occurrence l'administration communale, dans les 4 jours suivants la date à laquelle vous avez appris que vous ne satisfaisiez plus aux critères médicaux. Vous pourrez le récupérer une fois que vous aurez été à nouveau déclaré apte à conduire. Plus d'info en cliquant ICI

