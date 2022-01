Manger sain et local, c'est bon pour nous et pour la planète! En achetant nos produits sur le marché, auprès des fermiers et producteurs, nous soutenons également l'économie locale. Suivez nos conseils pour consommer moins, mais mieux!

Depuis le début de la crise sanitaire, près d'un consommateur sur quatre (23,6%) mange davantage de produits locaux et/ou de saison, selon un sondage de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). La pandémie a en effet donné un léger coup de pouce aux magasins de proximité. Un cinquième des répondants fréquentent davantage ces commerces, tels que les épiceries, boulangeries et boucheries de leur quartier.

Au-delà de cette transition vers le circuit court, les consommateurs et consommatrices apportent également davantage d'attention aux aliments qui atterrissent dans leur assiette.

Quelques conseils pour consommer durablement

Acheter des produits locaux

On ne le répétera jamais assez mais pour devenir un consommateur responsable, la première étape consiste à se tourner vers les petits commerçants de quartier et non plus vers les grosses chaines de supermarchés. Achetez donc vos aliments et denrées sur les marchés ou auprès des producteurs locaux. D'autant que les grandes surfaces produisent en masse sans trop se soucier des quantités qui finiront in fine à la poubelle. Grâce à la proximité, les producteurs locaux ont plus de maîtrise des quantités à produire. Le gaspillage alimentaire est ainsi réduit et les variétés locales sont redécouvertes. De plus, vous soutenez l'emploi et l'économie locale!

Choisir des produits de saison

Deuxième étape: manger des aliments de saisons! Vous éviterez ainsi l'achat de produits cultivés en serre, qui nécessitent une plus grande consommation d'énergie. Ces aliments viennent souvent de loin et sont généralement importés. Et qui dit importation de denrées étrangères, dit également transport, conservation, emballage et entreposage... Or, le transport de fruits et légumes sur de longues distances implique que les cueillettes se fassent avant maturité. Non seulement le voyage coute cher, mais en plus les produits importés auront moins de goût que les aliments fraichement cueillis chez nous! Alors patientez un peu: les légumes ou fruits achetés loin et hors-saison sont bien souvent produits chez nous en saison.

Vérifier la provenance des produits sur les étiquettes

Produit local ou importé? Tout doit normalement être inscrit sur l'emballage du produit que vous achetez. Par exemple, l'origine de l'ingrédient principal peut différer de celle du produit: un yaourt grec à base de lait allemand. De même, lorsqu'un ingrédient que les consommateurs s'attendent à trouver naturellement présent a été remplacé par un ingrédient chimique ou complètement différent, cela doit être précisé.

Acheter en vrac

En achetant en vrac, vous limitez la production de déchets d'emballages. C'est le principe même du "zéro déchet", un mouvement de protection de l'environnement qui vise à réduire le gaspillage de ressources, la quantité déchets émis et leur toxicité. Le vrac vous permet également de gérer la quantité de produits dont vous avez besoin, et de réduire ainsi le gaspillage alimentaire.

Préparer régulièrement des "restes" de nourriture

Là encore, vous évitez le gaspillage alimentaire. Il vous reste 2 poireaux, 3-4 carottes et 1 tomate dans le fond du frigo? Faites-en une délicieuse préparation. Pourquoi pas une soupe? Ou un mijoté plein d'épices et de saveurs?

Depuis le début de la crise sanitaire, près d'un consommateur sur quatre (23,6%) mange davantage de produits locaux et/ou de saison, selon un sondage de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). La pandémie a en effet donné un léger coup de pouce aux magasins de proximité. Un cinquième des répondants fréquentent davantage ces commerces, tels que les épiceries, boulangeries et boucheries de leur quartier.Au-delà de cette transition vers le circuit court, les consommateurs et consommatrices apportent également davantage d'attention aux aliments qui atterrissent dans leur assiette.On ne le répétera jamais assez mais pour devenir un consommateur responsable, la première étape consiste à se tourner vers les petits commerçants de quartier et non plus vers les grosses chaines de supermarchés. Achetez donc vos aliments et denrées sur les marchés ou auprès des producteurs locaux. D'autant que les grandes surfaces produisent en masse sans trop se soucier des quantités qui finiront in fine à la poubelle. Grâce à la proximité, les producteurs locaux ont plus de maîtrise des quantités à produire. Le gaspillage alimentaire est ainsi réduit et les variétés locales sont redécouvertes. De plus, vous soutenez l'emploi et l'économie locale!Deuxième étape: manger des aliments de saisons! Vous éviterez ainsi l'achat de produits cultivés en serre, qui nécessitent une plus grande consommation d'énergie. Ces aliments viennent souvent de loin et sont généralement importés. Et qui dit importation de denrées étrangères, dit également transport, conservation, emballage et entreposage... Or, le transport de fruits et légumes sur de longues distances implique que les cueillettes se fassent avant maturité. Non seulement le voyage coute cher, mais en plus les produits importés auront moins de goût que les aliments fraichement cueillis chez nous! Alors patientez un peu: les légumes ou fruits achetés loin et hors-saison sont bien souvent produits chez nous en saison. Produit local ou importé? Tout doit normalement être inscrit sur l'emballage du produit que vous achetez. Par exemple, l'origine de l'ingrédient principal peut différer de celle du produit: un yaourt grec à base de lait allemand. De même, lorsqu'un ingrédient que les consommateurs s'attendent à trouver naturellement présent a été remplacé par un ingrédient chimique ou complètement différent, cela doit être précisé.En achetant en vrac, vous limitez la production de déchets d'emballages. C'est le principe même du "zéro déchet", un mouvement de protection de l'environnement qui vise à réduire le gaspillage de ressources, la quantité déchets émis et leur toxicité. Le vrac vous permet également de gérer la quantité de produits dont vous avez besoin, et de réduire ainsi le gaspillage alimentaire.Là encore, vous évitez le gaspillage alimentaire. Il vous reste 2 poireaux, 3-4 carottes et 1 tomate dans le fond du frigo? Faites-en une délicieuse préparation. Pourquoi pas une soupe? Ou un mijoté plein d'épices et de saveurs?