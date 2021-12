La période de fin d'année est généralement synonyme de joie, jusqu'au moment où... le chat s'accroche à la plus haute branche du sapin, ou le chien aboie après les guirlandes du jardin. Pour que les animaux de compagnie puissent eux aussi profiter pleinement des festivités, Tom&Co livre des conseils aux amis des animaux.

Qui dit fêtes de fin d'année dit moments de convivialité par excellence, surtout si nous pouvons les célébrer avec nos amis à quatre pattes. Si nous aimons tous les inclure autant que possible aux festivités, nombreux sont ceux qui ont déjà vécu une situation délicate, comme un chat qui grimpe tout en haut du sapin et dépose un véritable tapis d'aiguilles dans le salon, ou un chien qui traverse la maison en courant après une boule de Noël. Les décorations peuvent vite se casser et, dans certains cas, être toxiques pour nos boules de poils. Voici donc les 5 conseils à garder en tête lorsque vous vous décorez votre foyer :

Aspirez régulièrement les aiguilles tombées du sapin. Choisissez des décorations et boules en plastique ou en bois plutôt qu'en verre. Accrochez le moins de décorations possible au pied du sapin et suspendez les guirlandes hors de portée de leurs dents. Veillez à ce que votre animal ne puisse pas jouer avec les câbles des guirlandes et n'utilisez pas de neige artificielle toxique. Décorez progressivement votre intérieur afin que votre compagnon à quatre pattes puisse s'habituer petit à petit à l'atmosphère de Noël dans la maison.

Une source de stress

Des fêtes animées, remplies de rires et de musique, peuvent être une source de stress pour nos animaux de compagnie. Un spray calmant à base de phéromones peut les aider à se relaxer. En outre, les chiens et les chats ont besoin d'un endroit bien à eux où se retirer lorsque l'agitation devient trop envahissante pour eux. Créez un coin douillet avec un endroit confortable pour dormir et assurez-vous qu'ils puissent manger en paix. Surtout, ne les obligez pas à participer aux festivités toute la soirée.

