Touring ne prévoit pas de gros problèmes de circulation sur les routes en direction des stations de ski (orange) lors des départs les vendredi après-midi (17 et 24/02) et les samedi (18 et 25/02).

Ce week-end, un trafic dense et des embouteillages sont attendus puisque les congés débutent en Wallonie, comme en Flandre. Le vendredi 17 et le samedi 18 février seront particulièrement chargés sur les routes de vacances. Mais à quoi s'attendre en France et dans les autres pays plébicités par les touristes belges?

En France

En France, Touring prévoit peu de problèmes lors des départs. "Le vendredi 17 février la circulation sera très chargée (orange) avec des ralentissements en Île-de-France et dans le Sud-Ouest de la France", selon les prévisions. Ailleurs en France, Touring prévoit une circulation fluide (vert). Le trafic risque d'être un peu plus dense le samedi 18 février (rouge), mais uniquement dans certaines régions. "Seul dans le Nord-Est et dans la région Rhône-Alpes des bouchons sont à prévoir sur les autoroutes et le routes d'accès vers les stations de sports d'hiver", prévient Touring. Ailleurs, la circulation sera fluide.

Les routes à éviter en France

Points noirs et heures de pointe le vendredi 17 février:

Quittez ou traversez l'Île-de-France avant 14 h,

évitez les environs de Bordeaux de midi à 20h,

évitez la A62 Toulouse Agen en soirée

Points noirs et heures de pointe le samedi 18 février:

Quittez ou traversez l'Île-de-France avant 8 h,

Evitez l'autoroute A6 entre Paris - Beaune et Mâcon, de 8 h à 17 h,

Evitez l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10 h à 15 h,

Evitez la route N90 entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, de 10 h à 15 h

Points noirs et heures de pointe le samedi 25 février:

Quittez ou traversez l'Île-de-France avant 8 h,

Evitez l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10 h à 15 h,

Evitez la route N90 entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, de 10 h à 15 h

Prévisions en Allemagne, Suisse, Autriche et Italie

En Allemagne, il y aura beaucoup de trafic le vendredi 17 février après-midi et soir et le samedi 18 février, avec risque d'embouteillages (orange) dans le sud en direction de l'Autriche et de la Suisse. Touring ne prévoit pas de problèmes le dimanche.

Le samedi 18 février sera une journée à circulation dense avec quelques bouchons en Suisse, en Autriche et dans le nord de l'Italie (orange). Le trafic sera particulièrement dense entre 9h et 17h. Touring ne prévoit pas de problèmes le vendredi et le dimanche.

Points noirs pour les départs et les retours

Allemagne: A5 Karlsruhe - Bâle, l'A8 Karlsruhe -Stuttgart - Munich - Salzbourg, le ring (A99) de Munich A3/A9 Francfort - Nuremberg - Munich et les passages frontaliers avec l'Autriche à Kufstein et à Füssen

A5 Karlsruhe - Bâle, l'A8 Karlsruhe -Stuttgart - Munich - Salzbourg, le ring (A99) de Munich A3/A9 Francfort - Nuremberg - Munich et les passages frontaliers avec l'Autriche à Kufstein et à Füssen Suisse : A2 Lucerne - Chiasso près du tunnel du St. Gothard et de la frontière avec l'Italie, A1 Berne - Zurich - Winterthur, les environs de Bâle, Zurich, Berne et Lausanne, A13 Coire - Sargans - Bellinzone et le tunnel du San Bernardino.

A2 Lucerne - Chiasso près du tunnel du St. Gothard et de la frontière avec l'Italie, A1 Berne - Zurich - Winterthur, les environs de Bâle, Zurich, Berne et Lausanne, A13 Coire - Sargans - Bellinzone et le tunnel du San Bernardino. Autriche: A10/A11 Salzbourg - Villach, A14/S16 Bregenz - Landeck, sur l'A12/A13 Kufstein - Innsbruck - Brenner - Italie et sur la route Fernpass, la B179

A10/A11 Salzbourg - Villach, A14/S16 Bregenz - Landeck, sur l'A12/A13 Kufstein - Innsbruck - Brenner - Italie et sur la route Fernpass, la B179 Italie: A22 Brenner - Vérone

A22 Brenner - Vérone Sur les routes d'accès vers les stations de sports d'hiver dans ces pays.

Ce week-end, un trafic dense et des embouteillages sont attendus puisque les congés débutent en Wallonie, comme en Flandre. Le vendredi 17 et le samedi 18 février seront particulièrement chargés sur les routes de vacances. Mais à quoi s'attendre en France et dans les autres pays plébicités par les touristes belges?En France, Touring prévoit peu de problèmes lors des départs. "Le vendredi 17 février la circulation sera très chargée (orange) avec des ralentissements en Île-de-France et dans le Sud-Ouest de la France", selon les prévisions. Ailleurs en France, Touring prévoit une circulation fluide (vert). Le trafic risque d'être un peu plus dense le samedi 18 février (rouge), mais uniquement dans certaines régions. "Seul dans le Nord-Est et dans la région Rhône-Alpes des bouchons sont à prévoir sur les autoroutes et le routes d'accès vers les stations de sports d'hiver", prévient Touring. Ailleurs, la circulation sera fluide.Les routes à éviter en FrancePoints noirs et heures de pointe le vendredi 17 février:Points noirs et heures de pointe le samedi 18 février:Points noirs et heures de pointe le samedi 25 février:En Allemagne, il y aura beaucoup de trafic le vendredi 17 février après-midi et soir et le samedi 18 février, avec risque d'embouteillages (orange) dans le sud en direction de l'Autriche et de la Suisse. Touring ne prévoit pas de problèmes le dimanche.Le samedi 18 février sera une journée à circulation dense avec quelques bouchons en Suisse, en Autriche et dans le nord de l'Italie (orange). Le trafic sera particulièrement dense entre 9h et 17h. Touring ne prévoit pas de problèmes le vendredi et le dimanche.Points noirs pour les départs et les retours