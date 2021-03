Le Comité de concertation a décidé de resserrer la vis pendant quatre semaines, face à l'augmentation des hospitalisations dues au covid. Un confinement court, mais intense entre en vigueur le 26 mars prochain, à minuit. Les mesures seront plus strictes, notamment pour les écoles, les commerces et métiers de contact.

Nouvelle fermeture pour les coiffeurs et autres métiers de contact

Les métiers de contact non médicaux, parmi lesquels les salons de coiffure qui avaient rouvert il y a six semaines, doivent à nouveau fermer, a décidé le Comité de concertation.

Outre les coiffeurs, les professions concernées sont entre autres les salons de beauté, les salons de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage ou encore les salons de tatouage et de piercing.

Achats sur rendez-vous dans les magasins "non essentiels"

Les commerces non essentiels restent ouverts, mais on ne pourra s'y rendre que sur rendez-vous. "Plus de funshopping en groupe, une personne peut accompagner si c'est quelqu'un qui vit sous le même toit", précise De Croo.

Le nombre maximum de clients pouvant se trouver simultanément sur place dépendra de la taille du magasin, mais le maximum est de 50 personnes. Deux personnes du même ménage pourront se trouver en même temps dans le magasin. Les livraisons à domicile et le "click-and-collect" resteront possibles, à condition qu'il n'y ait aucun contact physique et que le client n'entre pas dans le magasin.

Les magasins essentiels (entre autres les magasins d'alimentation, les pharmacies, mais aussi les magasins de produits d'hygiène, les magasins de tissus, les fleuristes et pépinières, les magasins de télécoms et les librairies) peuvent continuer à accueillir des clients sans rendez-vous.

Télétravail, des contrôles renforcés

Une autre mesure importe concerne le télétravail, avec une annonce de contrôles renforcés du respect de l'obligation. Les employeurs doivent tenir un registre précisant les personnes présentes sur le lieu de travail et à quel moment. Les administrations publiques sont également tenues de respecter les obligations de télétravail. La menace de fermeture en cas de non-respect a clairement été agitée par le gouvernement.

Les voyages restent interdits

Les voyages non essentiels restent interdits pendant les vacances de Pâques. Les contrôles aux frontières seront sensiblement renforcés, assure le Premier ministre Alexander De Croo.

Bulle extérieure réduite à 4

La bulle de 10 contacts en extérieur est réduite à 4 personnes. Au vu de la situation sanitaire, les règles concernant les contacts rapprochés et la "bulle de 1" sont maintenues.

Fermeture des écoles, sauf les maternelles

Le Comité de concertation a décidé de suspendre les cours de tous les niveaux d'enseignement (primaire et secondaire, artistique à temps partiel, supérieur et promotion sociale), sauf les maternelles. "C'est dans la tranche de 10 à 19 ans que l'on observe le plus grand nombre de contaminations, qui se propagent aux parents et aux grands-parents", a justifié M. De Croo. Les différents gouvernements du pays comptent sur cette "pause pascale" pour, durant le congé de printemps, faire retomber la pression des contaminations, même si leur croissance n'est pas exponentielle.

La semaine prochaine, une garderie sera en outre prévue pour les enfants dont les parents exercent des fonctions où le télétravail est impossible et pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de garder les enfants.

