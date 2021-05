Vous cherchez une manière simple de vous débarrasser de vos appareils usagés ? Sachez que le magasin d'électroménager qui vous livre votre nouveau frigo a l'obligation de reprendre l'ancien.

Le printemps est la saison idéale pour réaliser un grand nettoyage dans nos habitations. C'est l'occasion rêvée de faire un tri dans vos affaires, et surtout, de vous débarrasser de vos vieux appareils en panne. Pas facile pour autant de se débarrasser d'un ancien frigo, ou encore d'une machine à laver... Alors comment faire ? Qui contacter ?

Depuis 2001, tous les magasins qui commercialisent des appareils électr(on)iques en Belgique doivent aussi les collecter et les recycler une fois usagés. C'est une obligation légale, qu'on appelle "l'obligation de reprise". Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? A-t-on le droit de leur donner n'importe quel appareil ?

Reprendre, c'est obligatoire

Le commerçant chez qui vous achetez un nouvel appareil - qu'il s'agisse d'un frigo, d'une machine à laver ou d'un four... - n'a pas d'autre choix que de reprendre votre électroménager usagé. Et ce, même si vous l'aviez acheté dans un magasin concurrent, ou dans une autre boutique de la même enseigne.

Vous préférez vous faire livrer un nouveau congélateur à domicile ? Pas de panique : le livreur est alors tenu d'emporter votre ancien congélateur.

Petite exception qui confirme la règle : les détecteurs de fumée autonomes sont uniquement collectés au parc à conteneurs.

Dans tous les cas, avant l'achat d'un nouvel appareil, vérifiez que la reprise de votre appareil est bien prévue et comment cela fonctionne.

© iStock

Vous n'envisagiez pas d'acheter un nouvel appareil ?

Il existe plusieurs alternatives pour vous débarrasser légalement de vos appareils usagés :

Il fonctionne encore : s'il n'est pas endommagé, n'hésitez pas à apporter votre électroménager dans un centre de réutilisation. Ces centres donnent une seconde vie à vos appareils et les revendent à prix d'ami. Une manière verte et agréable de recycler. Vous ferez des heureux !

: s'il n'est pas endommagé, n'hésitez pas à apporter votre électroménager dans un centre de réutilisation. Ces centres donnent une seconde vie à vos appareils et les revendent à prix d'ami. Une manière verte et agréable de recycler. Vous ferez des heureux ! Le rapporter au magasin : ce n'est pas parce que vous ne comptez pas acheter un nouvel appareil que vous n'avez pas le droit d'amener votre ancien électroménager dans un magasin qui vend des produits équivalents.

: ce n'est pas parce que vous ne comptez pas acheter un nouvel appareil que vous n'avez pas le droit d'amener votre ancien électroménager dans un magasin qui vend des produits équivalents. Pour les petits appareils/les ampoules : pour vos petits appareils (max 25cm : GSM, rasoir...), pensez à les apporter à un Point de Recyclage. Il s'agit bien souvent du supermarché ou du magasin de bricolage de votre région.

: pour vos petits appareils (max 25cm : GSM, rasoir...), pensez à les apporter à un Point de Recyclage. Il s'agit bien souvent du supermarché ou du magasin de bricolage de votre région. Parc à conteneurs : une autre manière de vous défaire correctement de vos appareils défectueux? Les déposer au parc à conteneurs.

Le printemps est la saison idéale pour réaliser un grand nettoyage dans nos habitations. C'est l'occasion rêvée de faire un tri dans vos affaires, et surtout, de vous débarrasser de vos vieux appareils en panne. Pas facile pour autant de se débarrasser d'un ancien frigo, ou encore d'une machine à laver... Alors comment faire ? Qui contacter ?Depuis 2001, tous les magasins qui commercialisent des appareils électr(on)iques en Belgique doivent aussi les collecter et les recycler une fois usagés. C'est une obligation légale, qu'on appelle "l'obligation de reprise". Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? A-t-on le droit de leur donner n'importe quel appareil ?Le commerçant chez qui vous achetez un nouvel appareil - qu'il s'agisse d'un frigo, d'une machine à laver ou d'un four... - n'a pas d'autre choix que de reprendre votre électroménager usagé. Et ce, même si vous l'aviez acheté dans un magasin concurrent, ou dans une autre boutique de la même enseigne. Vous préférez vous faire livrer un nouveau congélateur à domicile ? Pas de panique : le livreur est alors tenu d'emporter votre ancien congélateur.Petite exception qui confirme la règle : les détecteurs de fumée autonomes sont uniquement collectés au parc à conteneurs. Dans tous les cas, avant l'achat d'un nouvel appareil, vérifiez que la reprise de votre appareil est bien prévue et comment cela fonctionne.Il existe plusieurs alternatives pour vous débarrasser légalement de vos appareils usagés :