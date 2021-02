La psychothérapeute Isabelle Nazare-Aga, également auteure et conférencière, nous donne des armes pour développer l'art de la contre-manipulation dans un coffret de 52 cartes.

Il prêche le faux pour savoir le vrai. Il est égocentrique, jaloux. Il produit un sentiment de malaise ou de non-liberté. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. Il fait constamment l'objet des conversations, même quand il n'est pas là. Il ou elle en fait, car le manipulateur, autrement connu sous le nom de pervers narcissique en psychanalyse, peut tant être masculin que féminin . Cette pathologie quasiment incurable touche 3% de la population et fait l'objet de l'attention particulière d'Isabelle Nazare-Aga , auteure, conférencière et psychothérapeute. Spécialiste du sujet, elles nous donne les clés pour résister et répliquer.

Je pratique la contre-manipulation avec mes patients et des groupes depuis presque trente ans. Mes livres et maintenant ce coffret ne sont que le résumé de milliers de rencontres sur le terrain. Que faire contre un manipulateur quand il nous culpabilise, nous dénigre? La plupart des gens vont avoir deux attitudes. Le premier réflexe sera de se justifier: "Je n'ai pas fait ça, tu te trompes." L'autre attitude sera de douter de soi: "Il ou elle a peut-être raison". Dans les deux cas, vous êtes manipulé. Vous perdez, car vous exprimez une émotion. Je donne des phrases pour éviter l'émoi, pour déjouer le jeu malsain du manipulateur dans le couple, au travail ou en tant que parent. Exprimer ses émotions? Mais où est le problème? Vous exprimez de la colère ou de la peur. Peur que la situation ne s'envenime, peur que la personne en face ait raison. Cette peur va assez vite se transformer en tristesse. Et les comportements d'apaisement, la gentillesse ou le silence vont donner des forces au manipulateur. Cela va lui laisser penser qu'on est faible. Il déteste paradoxalement la faiblesse alors qu'il tente de nous affaiblir par ses dénigrements.Autre attitude paradoxale des manipulateurs: ils estiment et exècrent à la fois les forts, ceux qui leur résistent, qui leur "rentrent dedans" avec une émotion comme la colère. Peur ou colère, peu importe finalement, le manipulateur a le pouvoir de nous déstabiliser. La contre-manipulation est une manière verbale de lui dire: "Peu importe ce que tu dis, ça glisse sur ma carapace". C'est la politique de l'indifférence. Si on réagit normalement, spontanément donc, on se fait manipuler? C'est sain de se défendre. Mais imaginez que vous vous défendiez avec véhémence, avec de l'énergie dans la voix, des phrases courtes et vives... Le manipulateur va lever les yeux au ciel et lancer: "On ne peut rien te dire, qu'est-ce que tu es agressif!" Il a gagné. La meilleure défense, c'est n'est donc plus l'attaque? Absolument. Le manipulateur inverse les causes et les conséquences. Vous êtes devenu agressif par sa faute, mais il vous fera croire que c'est vous le responsable de la mauvaise ambiance. L'indifférence, c'est bien difficile à contrer. C'est la raison pour laquelle j'ai entraîné, depuis plus de vingt-huit ans, mes patients et mes stagiaires à répondre aux phrases des manipulateurs. Car ils répètent toujours la même chose. Une mère dit à sa fille: "Tu ne penses qu'à toi". Elle lui réplique: "De temps en temps, ça fait du bien." Ce sont des phrases types qu'on retrouve partout. Ne vous laissez plus culpabiliser du crime que vous n'avez pas commis!A cette mère manipulatrice qui vous reproche d'être égoïste, répondez que les chats ne font pas des chiens. Oui, on peut développer une intelligence particulière, notamment grâce à l'ironie, une agressivité contrôlée non émotionnelle et froide. Ils disent tous la même chose, certes, existe-t-il une autre caractéristique commune? Tous les manipulateurs sont des dépendants affectifs. Ils ont le besoin que vous soyez là. Si vous sortez à 19 heures, ils s'attendent à ce que vous soyez à la maison à 19h15. Ils sont jaloux du temps que vous consacrez aux autres. Il y a de la possession, de l'anti-liberté. Il suffit que vous soyez vous-même dépendant affectif et alors c'est la casserole qui a trouvé son couvercle! Sommes-nous tous des manipulateurs? J'avais développé un questionnaire en 30 points afin de déterminer le degré de manipulation de vos proches. Une personne avec qui vous avez un rapport toxique remplit au minimum 14 des 30 caractéristiques. Un manipulateur, par exemple, va changer ses opinions, ses comportements et ses sentiments selon les personnes ou les situations. Si vous avez cette caractéristique, cela ne fait pas de vous un manipulateur. L'intention compte énormément.Si le manipulateur change d'avis, cela peut vous arriver aussi. Vous direz alors: "J'ai réfléchi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que..." A contrario, le manipulateur dira "Tu as du mal comprendre, je n'ai pas dit ça". C'est là où se niche la perversion. Et quand ça va beaucoup trop loin, il faut aussi avoir le courage de fuir... Oui. Des témoins me disent: "Je ne vois plus mes parents depuis huit ans ou vingt ans". C'était pour eux la seule manière de pouvoir reconstruire un couple, une famille, une vie sociale, une vie professionnelle et enfin être heureux. Maintenant, si vous avez un fils manipulateur, c'est beaucoup plus difficile de se détacher. Un père y arrivera beaucoup plus facilement. Une mère aura bien du mal à prendre du recul, ne plus voir son enfant aux fêtes, ne plus lui souhaiter un bon anniversaire. C'est très compliqué. Il faut un accompagnement spécifique pour se sauver. Il y a des cas où on se sauve, d'autres où on vire... Au travail, typiquement, vous serez fainéant et incompétent en tant qu'employé si votre chef manipule. Mais si c'est vous le chef d'une petite d'entreprise, collaborer avec un subordonné manipulateur ne sera pas davantage une sinécure. Il faudra lui demander d'abord de changer d'attitude et s'en débarrasser après les avertissements si rien ne change. Il ne faut plus hésiter à dire: "Je ne tolère pas que, dans mon entreprise ou dans mon équipe, des phénomènes de harcèlement se produisent." Il faut être super affirmé. Bye! Mais au fait, pourquoi avoir fait des manipulateurs votre obsession professionnelle? Vous êtes une ancienne victime? Non, Dieu merci, j'ai su agir à temps. J'ai eu la chance à 21 ans, terminant des études de thérapie comportementale et cognitive, qu'un de mes professeurs, un médecin spécialisé dans l'affirmation de soi, me demande de faire partie de son équipe. Il avait une société active dans la formation. J'ai alors découvert une fiche qui reprenait les treize aspects des manipulateurs. J'ai reconnu une personne de ma famille. Une claque! Une révélation! Mon désir de comprendre et d'enseigner ce sujet n'a fait que croître d'autant que personne ou presque n'en parlait à l'époque.