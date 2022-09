Une célébrissime plateforme suggère les itinéraires utilisant moins de carburant ou d'énergie pour aller d'un point A à un point B. Et une agence pour la sécurité vous dit combien les excès de vitesse vous coûtent. On n'évoque pas ici les amendes routières, juste la consommation de carburant.

Le coût de la vie qui crève des plafonds est inévitablement sur toutes les lèvres. Les craintes d'appauvrissement et de déclassement hantent désormais une très large partie de la population. La chasse aux économies est ouverte, en matière de carburant aussi. Il suffit de voir les Belges qui se ruent en France où le carburant y est désormais moins cher.

Chez nous, relevons deux initiatives. L'une est issue d'une multinationale, l'autre de la sphère publique. Les deux veulent inciter les automobilistes à rouler autrement. Et donc, à moins brûler d'euros lors des trajets en voiture.

Première initiative : trouver l'itinéraire qui requiert le moins d'énergie

Google Maps vient juste de lancer des itinéraires éco-responsables en Belgique. L'idée est d'optimiser sa consommation de carburant, d'économiser de l'argent et du CO2. Depuis ce 7 septembre, Google Maps suggère des itinéraires alternatifs utilisant moins de carburant ou d'énergie. Les utilisateurs peuvent choisir l'itinéraire qu'ils préfèrent entre le chemin le plus rapide ou celui qui requiert le moins d'énergie. Cette nouvelle fonctionnalité permet ainsi de faire des choix plus durables, grâce à l'application de navigation la plus précise et désormais aussi la plus durable.

Hybride, électrique ou diesel ?

Concrètement, la plateforme permet aux conducteurs la possibilité de sélectionner le type de moteur de leur véhicule (essence, diesel, hybride ou électrique). Car les moteurs diesel sont généralement plus efficaces à grande vitesse que les moteurs à essence ou à gaz. Les véhicules hybrides et électriques quant à eux sont plus performants dans les embouteillages.

En encombrant des quartiers jusque alors paisibles ?

C'est le risque. C'est possible que le trafic soit de la sorte reporté. "Je suis d'ailleurs en train d'étudier si nous pouvons introduire cette fonctionnalité, comme en France, pour tous les systèmes GPS de notre pays, en évitant évidemment d'encombrer des voiries secondaires inadaptées au trafic", avance Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, cité dans un communiqué de Google.

Deuxième initiative : combien ça coûte de ne pas lever le pied ?

C'est une idée de l'AWSR (l'Agence wallonne pour la Sécurité routière) qui vient de lancer une nouvelle campagne pour le respect des limitations de vitesse sur les routes, rappelant que "la vitesse a un prix : 80 familles endeuillées chaque année en Wallonie." Une campagne qui se décline en affiches le long des (auto)routes et dans nombre de médias. Un site internet a également été mis sur... pied : www.leverlepied.be.

Comme la sensibilisation aux décès sur la route ne suffit pas, selon l'AWSR, l'agence a également mis l'accent sur les économies de carburant à réaliser. Comment ça fonctionne ? Le conducteur doit encoder sur www.leverlepied.be la marque de son véhicule et sa catégorie, le kilométrage parcouru et à combien de km/h (en dessous ou au-dessus des limitations) il estime rouler habituellement. En sachant, sans doute, que rares sont les automobilistes qui savent tenir le 30 km/h partout en ville, voire les 10 km/h comme cette avenue à Anderlecht.

167 € par an pour une Citroën C3

De notre côté, nous avons fait le test avec une Citroën C3 essence (la voiture la plus vendue en Belgique en 2021) qui devrait parcourir en moyenne 30.000 kilomètres en 12 mois. Si elle dépasse de 10 km/h les limitations de vitesse imposées, le surcoût en carburant sera de 167,32 €.

