Cette année, près de 3% des employés belges fêteront leurs 20, 25, 30, 35, 40, 45 voire... 50 ans d'ancienneté au sein de leur entreprise ! Comment les remercier? Prime, congé ou cadeau(x)?

En Belgique, près de 3 employés sur 100 fêteront leurs jubilaires au sein de leur entreprise en 2021. Les employeurs se posent régulièrement la question de savoir comment remercier leurs collaborateurs pour cette incroyable fidélité.

"De plus en plus d'employeurs nous demandent comment remercier leurs employés pour leur longue fidélité. En réalité il existe plusieurs manières de les remercier par un cadeau ou par une prime mais ceux-ci ne peuvent être octroyés comme un avantage net que sous certaines conditions", explique Isabelle Caluwaerts, Legal Expert chez Partena Professional (guichet d'entreprises, caisse d'assurances sociales, RH, etc.)

Un cadeau sans cotisations ni précompte

L'employeur peut accorder au travailleur un cadeau sans que des cotisations de sécurité sociale ou un précompte professionnel ne doivent être retenus sur celui-ci. Néanmoins, il est important que l'employeur puisse démontrer que le cadeau a été accordé en raison de l'ancienneté acquise de 25 ou 35 ans et non pour une autre raison.

Quel montant ? Les primes octroyées ne peuvent pas excéder un certain montant. Après 25 ans de service auprès du même employeur, une prime d'une valeur maximale d'une fois le salaire mensuel brut peut être octroyée au travailleur. Après 35 ans, la prime ne peut excéder deux fois le salaire mensuel brut du travailleur.

Préférence pour des jours de congé

"Souvent, les employés privilégient des cadeaux utilisables sur le long-terme, estime Isabelle Caluwaerts. Ils placeront donc plus leur préférence sur des jours de congé additionnels. Aussi, cette forme de cadeau est moins soumise à la réglementation que les primes. Il n'existe pas de régime légal général en la matière. Plusieurs commissions paritaires accordent des jours d'ancienneté mais l'employeur est libre d'accorder des jours de congé d'ancienneté en plus de ce qui est déjà prévu au sein de la commission paritaire. La fidélité des employés est de plus en plus appréciée par les employeurs qui sont souvent prêts à s'investir pour les remercier."

