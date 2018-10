Comment réaménager sa maison pour l'hiver

Le mobilier et la décoration

Les températures changent et vos envies déco aussi, il est pourtant impossible de changer de mobilier chaque nouvelle saison. An Vermeiren conseille, au moment de l'achat de ses meubles, de choisir du mobilier neutre, qui fonctionne toute l'année : "Il est important de faire un investissement durable pour ce type de mobilier, parce que personne ne va changer de table, de sofa ou d'armoire chaque saison. Mais jouer avec des petits accessoires de couleurs variées est, dans ce cas-ci, très intéressant ". Ce sont en effet les petits détails qui feront toute la différence : du tapis aux coussins en passant par les plaids, l'ambiance à la maison varie selon leurs coloris.

Les couleurs

En parlant de couleurs, quelle tendance préférer pour l'hiver ? De nombreuses études montrent que les personnes qui restent durant plusieurs minutes dans une pièce peinte dans une couleur chaude (tel que le rouge) ont l'impression que la température de cette même pièce est plus haute que dans une pièce peinte en bleu (qui est une couleur froide).

"La couleur la plus chaude dans un intérieur est l'orange, parce qu'il s'agit de la combinaison entre le rouge et le jaune. Pour avoir une sensation de chaleur, c'est donc une couleur très agréable", explique notre experte. Mais attention, prévient-elle, ce ton peut aussi être dangereux. "C'est une couleur intense. Avoir des chaises, un canapé ou des murs en orange, c'est beaucoup trop fort."

Les matières et les tissus

L'utilisation de différents types de tissus peut vous aider à donner une ambiance hivernale à votre intérieur. La laine, le velours ou autre tissu tricoté feront parfaitement l'affaire. Pour le mobilier par exemple, le cuir est toujours un peu froid au toucher. Vous pouvez alors créer un contraste et réchauffer l'atmosphère de votre salon en rajoutant simplement sur votre canapé des coussins en velours ou en laine ainsi que quelques plaids en tissus.

"Pour les autres matériaux, il y a le métal et le fer qui sont toujours froids. Quand on a cela dans son mobilier, c'est toujours intéressant en hiver d'ajouter une planche en bois sur la table ou sur les armoires afin de donner un peu de chaleur à la pièce", ajoute An Vermeiren.

Le sol

Changer son mobilier, passe encore, mais quand il s'agit de votre sol, c'est une tout autre histoire. Une fois le parquet, la moquette ou la pierre posés, difficile de revenir sur sa décision... L'idéal, en hiver, serait d'avoir du parquet, car le bois a toujours l'air plus chaud (et vos pieds vous en remercieront).

"Mais si vous avez un sol en pierre, ce n'est pas un problème ", explique An Vermeiren "On peut installer un chauffage de sol, ou mettre un tapis". Et pas n'importe quel tapis... En été, le tapis en lin s'adapte plus facilement aux températures de la chambre. En hiver par contre, préférez un tapis en laine, qui sera plus doux et plus chaud. Bref, un pur bonheur quand le froid s'installe.

Les éclairages

Changer l'ambiance de sa maison selon les saisons passe aussi par l'éclairage. Poser diverses petites lampes de chevet dans la pièce va créer une atmosphère particulière, surtout lorsque les jours raccourcissent. "Je conseille à mes clients de choisir un éclairage à intensité variable", ajoute An Vermeiren. Ainsi, il vous suffira de régler l'éclairage principal en faible intensité, et d'ajouter des sources de lumière dans chaque recoin de la pièce. "Le plus important est de ne laisser aucun endroit vraiment noir. Il faut toujours ajouter une source de lumière".

Se chauffer

Plus que les saisons, c'est plutôt le style de vie des habitants qui détermine le type de feu à installer dans son salon. "Quand on est un jeune couple, qui travaille beaucoup et qui n'est pas souvent à la maison, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un feu à gaz ou à électricité", conseille notre experte. L'avantage de ces feux est qu'une fois allumés, ils chauffent rapidement et donnent une ambiance agréable à la pièce au bout d'à peine une demi-heure.

"Mais quand on a le temps, et la possibilité d'acheter du bois, c'est évidemment toujours plus chouette d'avoir une cheminée avec un feu ouvert", explique-t-elle. "Je pense ici aux couples de plus de 65 ans, qui ont le temps." Pour rappel, il est important de laisser assez d'espace entre la cheminée et le parquet, le sofa ou d'autres meubles pour éviter que la maison ne prenne feu.