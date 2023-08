Ces dernières années, les appareils électriques semblent rendre l'âme plus rapidement et offrent donc rarement des années de bons et loyaux services. Recupel a rassemblé quelques conseils utiles pour prolonger la durée de vie de vos appareils.

500 millions: c'est le nombre d'appareils électriques que nous possédons collectivement en Belgique. C'est ce que révèlent les chiffres de Recupel, l'asbl qui collecte les appareils électriques et les lampes usagés pour leur donner une nouvelle vie. L'été dernier, le Parlement européen a approuvé une proposition visant à prolonger la durée de vie des appareils et autres produits. L'objectif est de réduire considérablement les déchets.

Mais que pouvons-nous faire nous-mêmes ? L'utilisation correcte et l'entretien optimal des appareils électriques constituent un premier pas important vers une consommation durable des appareils électriques. Ces 5 conseils vous aideront à démarrer.

1. Éviter la chaleur

La plupart des appareils électriques n'aiment pas les températures extrêmes. Une température trop basse, par exemple, est néfaste pour les batteries, et les écrans LCD ont du mal à supporter une température proche de -10°. Si la température ambiante de votre ordinateur portable passe très rapidement du froid au chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Il est alors préférable de laisser l'appareil se réchauffer pendant un certain temps avant de l'alimenter.

Une température trop élevée nuit également à la durée de vie de votre appareil. La plupart des appareils électroniques produisent eux-mêmes beaucoup de chaleur. Veillez donc à ce qu'il y ait toujours suffisamment d'espace pour la ventilation et n'empilez pas trop d'appareils qui chauffent. Placer vos appareils électroniques, tels qu'un ordinateur portable ou une radio, derrière une fenêtre ensoleillée, c'est s'exposer à des problèmes.

2. Combattre le calcaire ... avec les bons remèdes

Les appareils qui utilisent de l'eau sont entartrés. Même si vous utilisez de l'eau en bouteille dans votre machine à café, vous devrez quand même procéder à un détartrage en temps utile. Mais attention à ce que vous utilisez ! Le vinaigre est un remède traditionnel, mais il peut corroder les composants. Le fait que certains appareils nécessitent des détartrants adaptés n'est donc pas un argument de vente. Il en va de même pour le savon dans les lave-linge (lave-vaisselle) : n'utilisez que les produits recommandés par le fabricant. Par exemple, n'utilisez jamais de liquide vaisselle pour nettoyer un lave-linge (lave-vaisselle). Le risque? Un moteur endommagé et une cuisine (salle-de-bains) sous eau.

3. La poussière est l'ennemi, l'aspirateur aussi !

Lorsque la poussière s'accumule dans l'un de vos appareils, vous courez un plus grand risque de surchauffe, de mauvais contacts, de ventilateurs défaillants et même de courts-circuits. Éloignez donc le plus possible vos appareils électroniques de la poussière: ne les posez pas sur le sol, passez l'aspirateur dans votre salon ou sur votre bureau un peu plus souvent... Mais quoi qu'il en soit, ne passez jamais l'aspirateur sur vos appareils électriques ! Les aspirateurs génèrent facilement de l'électricité statique au niveau de l'embout. Si cela se répercute sur les composants fragiles de votre ordinateur, par exemple, c'est terminé pour lui.

Mais avez-vous déjà passé l'aspirateur sur votre ordinateur sans problème ? Vous avez eu de la chance. Internet regorge d'histoires sur des appareils électroniques qui rendent l'âme "inexplicablement", mais proprement. Dépoussiérer votre appareil est une bonne idée, en particulier au niveau des grilles de ventilation. Mais utilisez plutôt de l'air comprimé.

4. Garder le filtre propre

De nombreux appareils sont équipés d'un filtre, et souvent de plusieurs. Si vous ne les nettoyez pas régulièrement, des problèmes de circulation de l'air ou de l'eau peuvent apparaître au bout d'un certain temps. Si le filtre est obstrué, le moteur de l'appareil doit travailler plus fort ou le refroidissement est compromis. Dans les deux cas, la durée de vie de l'appareil s'en trouve réduite. Pour les appareils ménagers tels que le sèche-linge, il est préférable de consulter le manuel afin de savoir où se trouvent les différents filtres et comment les nettoyer. Pour les appareils tels que l'ordinateur ou la télévision, vérifiez régulièrement que les orifices de ventilation ne sont pas encombrés de poussière et de peluches.

5. Préservez vos haut-parleurs et vos tympans

N'augmentez pas le volume de vos appareils au maximum si vous n'y êtes pas obligé ! Vos haut-parleurs, vos tympans et vos voisins vous en remercieront. Un haut-parleur fonctionne en faisant vibrer un cône très fin, souvent en papier. Plus le volume est élevé, plus ce cône est projeté d'avant en arrière et moins il dure longtemps.

