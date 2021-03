Pour beaucoup de consommateurs, les étiquettes sur certains produits prêtent parfois à confusion. Et pour cause, les produits périssables affichent souvent plusieurs dates de péremption. Par conséquent, beaucoup de denrées alimentaires encore parfaitement consommables sont jetées, ce qui entraine un gaspillage alimentaire important. Comment s'y retrouver?

En Belgique, on retrouve deux types de dates de péremption sur les emballages de produits alimentaires : une date de durabilité minimale (DDM ou "à consommer de préférence avant le...") et une date limite de consommation (DLC ou "à consommer jusqu'au..."). Si ces deux termes peuvent paraître semblables, ils n'ont pourtant pas du tout la même signification, et surtout le même impact sur notre santé. Explications.

La DDM, ou Date de Durabilité Minimale, vise principalement à garantir la qualité de la denrée alimentaire. Cela signifie donc qu'après cette date, le produit peut perdre une partie de sa texture, de sa couleur ou de son goût, mais qu'il reste tout à fait comestible, et pas dangereux pour la santé. À condition bien sûr de respecter les conditions de conservation du produit, et de s'assurer que l'emballage ne soit pas endommagé. Avant de consommer cet aliment, veillez toutefois à "vérifier la qualité de l'emballage (absence de coups dans les boîtes de conserve, herméticité...), ainsi que l'aspect, l'odeur et le goût de l'aliment", conseille l'AFSCA.

Sur quels produits ? La DDM est indiquée sur des produits de moyenne ou longue conservation comme le riz, les pâtes, le café, le chocolat ou les biscuits.

La DLC, ou Date Limite de Consommation, vise quant à elle à protéger la santé du consommateur. Cela signifie donc qu'après cette date, le produit ne peut plus être consommé. Pourquoi? Parce qu'il présente un danger immédiat pour la santé et peut être susceptible de provoquer une intoxication alimentaire, par exemple. On pensera notamment aux produits périmés, ou à ceux dont les conditions de conservation ne sont plus respectées (après ouverture, par exemple) ou ceux dont la chaîne du froid a été interrompue.

Sur quels produits ? Des exemples de produits DLC sont le yaourt ouvert, la viande ou le poisson, les légumes ou fruits coupés, les jus de fruits fraîchement pressés, les repas prêts à consommer...

Attention : que ce soit pour la DDM ou la DLC, la date n'est applicable que si l'emballage n'a pas été ouvert ou endommagé. Dans ce cas, la denrée alimentaire peut devenir un produit périssable à court terme et la date de conservation indiquée n'est plus d'application.

