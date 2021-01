L'hiver est une saison particulièrement rude pour les oiseaux, notamment car les ressources se font rares ou inaccessibles à cause du gel et de la neige. Mais comment les aider ? Doit-on les nourrir régulièrement ? Que mangent-ils ? Natagora donne quelques conseils.

Chaque hiver, vous voyez d'étranges boules suspendues aux arbres du jardin de vos voisins? Il s'agit de boules de graisse achetées en grande surface et concues pour nourrir les oiseaux. Les hivers rigoureux sont en effet une des principales causes de mortalité naturelle chez les oiseaux et pour les aider, le premier réflexe est souvent de penser au nourrissage. Si cela part d'une bonne attention, nourrir des animaux sauvages ne se fait pas n'importe comment.

Quand les nourrir ?

Première chose à savoir : les oiseaux peuvent très bien se débrouiller sans nous, pour autant qu'on laisse une place à la nature. Nourrissez-les seulement par grands froids (périodes de gel prolongé, de neige persistante ou de pluie incessante) et supprimez progressivement ce ravitaillement à l'approche du printemps. Le reste du temps, les oiseaux seront capables de trouver leur propre source d'alimentation (les graines et fruits des plantes sauvages, les pommes et poires de nos vergers, les petits insectes du sol et du bois, les vers de terre et escargots...), même en hiver.

Disposez de la nourriture matin et soir. Les oiseaux consomment leurs réserves alimentaires rapidement, ils ont besoin de s'alimenter souvent.

Un jardin naturel et diversifié Les oiseaux trouvent seuls la nourriture dont ils ont besoin. Pour cela, voici quelques conseils pour votre jardin : Plantez des arbres et des arbustes à baies;

Ne taillez pas trop tôt votre haie;

Quelques épineux dans la haie la rendront plus sûre;

Une prairie fleurie attire nombre d'insectes, c'est donc utile aux oiseaux insectivores;

Pensez aux plantes grimpantes, qui constituent un abri intéressant;

Ne vous débarrassez pas de vos feuilles mortes, mélangez-les à des morceaux de bois et faites-en un tas dans le jardin : ce tas attire les insectes et permet à certains oiseaux de nicher;

Faites un compost dans votre jardin : c'est un fast-food idéal pour les oiseaux;

Et puis, évidemment, bannissez les insecticides au jardin.

Comment les nourrir ?

Chaque espèce d'oiseaux a un comportement de nourrissage particulier. Placez donc la nourriture en différents endroits : notamment en hauteur, dans des filets suspendus et au sol (sur une planche pour éviter l'humidité). Et surtout, placez les graines et la mangeoire hors de portée des prédateurs.

Protégez les graines de l'humidité et de la pluie. La raison ? Les graines qui s'humidifient, les graisses rances ou les mies de pain mouillées deviennent impropres à la consommation et peuvent provoquer des troubles digestifs graves, voire mortels.

Ne mettez qu'un seul type de nourriture par mangeoire et ne donnez pas trop à la fois ; la nourriture doit disparaître en quelques heures. Pensez aussi à nettoyer régulièrement la mangeoire pour éviter tous risques de contamination et d'épidémie.

Avec quoi les nourrir ?

Ne proposez jamais d'aliments moisis ou avariés, ni même d'aliments salés aux oiseaux. Pensez également à leur proposer de l'eau, dans un abreuvoir. Choisissez un récipient peu profond (pour éviter les baignades forcées en période de grand froid) dont vous changerez l'eau à heures régulières (de l'eau pure sans aucun additif).

Pour ce qui est de leur alimentation, voici une liste d'ingrédients adaptés selon les espèces d'oiseaux :

Liste des aliments adaptés aux oiseaux, selon les espèces. © Natagora

Source : Natagora

