Un surplus de produit donne de moins bons résultats de lavage, cause plus de pollution et coûte plus cher. Nos conseils pour utiliser la bonne dose!

"Allez, je vais en mettre une dose au pif, ça ne fera pas de tort!" En matière de lessive, il n'est pas nécessaire d'avoir la main lourde.

...

"Allez, je vais en mettre une dose au pif, ça ne fera pas de tort!" En matière de lessive, il n'est pas nécessaire d'avoir la main lourde. Économiser 5 flacons de lessive par an. Quand il y a trop de détergent, les vêtements sont mal rincés, les résidus deviennent irritants pour la peau et cela encrasse la machine. Verser la juste dose de lessive, ce n'est pas seulement mieux laver, c'est aussi protéger l'environnement. L'association "60 Millions de consommateurs", le "Test-Achats" français, a testé 22 lessives liquides ou en dosettes. Il apparaît qu'elles contiennent encore trop de substances à risque pour la santé et l'environnement. Bien doser, c'est aussi de moins dépenser. On estime que l'économie est de l'ordre de 30% ou 5 à 6 flacons par an pour une famille lambda. Mais apprécier le bon dosage de lessive n'est pas une mince affaire... plusieurs critères interviennent. La dureté de l'eau. Faire vos lessives avec une eau très dure vous fera consommer jusqu'à 20% d'énergie en plus et presque deux fois plus de savon. La dureté de l'eau est exprimée en degrés °F ou degrés °D. L'eau est douce entre 0 et 15 °F, moyennement dure entre 15 et 30 °F et très dure au-delà de 30 °F. Comment connaître la dureté de son eau de distribution? Il faut consulter sa facture d'eau ou le demander à sa société de distribution. On vend aussi dans le commerce des bandelettes tests. La salissure du linge. Quand on connaît la dureté de son eau, il faut ensuite estimer le degré de salissure du linge et la charge de la machine. C'est la partie la plus subjective. Bien lire l'étiquette. En Europe, tous les fabricants sont obligés d'indiquer la quantité nécessaire. Cette information se présente généralement sous la forme d'un tableau croisé avec trois niveaux de salissures et trois niveaux de dureté de l'eau pour une charge de linge donnée. Une charge standard est généralement de 4,5 kg. Les trois niveaux sont symbolisés par un nombre de taches. Une seule tache, c'est du linge à rafraîchir. Deux taches, c'est du linge normalement sale. Trois taches? Il y aura des traces difficiles d'herbe ou de sauce tomate à éradiquer. Le bon dosage. Il ne reste plus qu'à appliquer le bon dosage. Par exemple 80 ml pour une lessive 2 taches avec approximativement 4 à 5 kg de linge lorsque la dureté de l'eau est comprise entre 15 et 25 °F. Le problème, selon "60 Millions de consommateurs", c'est que le bouchon doseur des flacons de lessive ne dose pas ou pas bien. Il "est rarement adapté à un dosage précis: soit il n'est pas livré avec la lessive et peut être obtenu auprès du fabricant. Soit, à quelques exceptions près, il n'est pas gradué." Que faire? Investir dans dans un gobelet doseur gradué en plastique de 50 ou 100 ml à même de pallier ces insuffisances.