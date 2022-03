Fini le Covid Safe Ticket (CST), fini le masque dans les commerces et l'enseignement... Le baromètre corona est passé en "code jaune" ce lundi, actant la levée de quasi toutes les restrictions anti-Covid encore en vigueur en Belgique après deux ans de pandémie.

Les différents gouvernements (fédéral et des entités fédérées) l'ont annoncé vendredi non sans soulagement, la phase fédérale du plan national d'urgence - déclenchée le 13 mars 2020 pour freiner la propagation du coronavirus - est levée.

Fin du CST et du masque

Dès ce lundi, le CST disparaît dans les secteurs de l'horeca, de la culture et de l'événementiel, notamment. Le masque n'est plus requis dans les commerces et l'enseignement. Il est simplement recommandé dans les espaces intérieurs en cas de forte affluence. Son port restera cependant obligatoire à partir de 12 ans dans les transports en commun et les établissements de soins de santé.

Fin du PLF pour les voyageurs

Dans les aéroports, les ports et les gares internationales, les contraintes s'allègent également. Les voyageurs ne devront plus remplir le formulaire Passenger Locator Form (PLF) à partir du 11 mars, sauf s'ils proviennent d'un pays tiers qui ne figure pas sur la liste blanche de l'Union européenne. Celles et ceux qui disposent de l'un des trois certificats Covid (vaccination, test négatif récent ou rétablissement) ne seront plus soumis à aucune obligation de test ou de quarantaine à leur arrivée en Belgique.

Fin du télétravail obligatoire

Avec le code jaune, le télétravail n'a plus lieu d'être. Le Comité de concertation invite les entreprises et les services publics, en concertation avec les partenaires sociaux, à ancrer un régime structurel de télétravail. Un nouveau guide générique pour gérer la pandémie en entreprise est également entré en vigueur ce lundi. En phase de vigilance, ce guide prévoit notamment le maintien d'une distance de 1m50 entre les personnes sur le lieu de travail.

Ce que vous pouvez désormais faire Je peux assister assis à un événement public (théâtre, cinéma, concerts, événement sportif, course cycliste);

Je peux participer à des événements "intérieurs dynamiques" debout (événement où l'on danse, congrès debout, fête du personnel, salon, foire, bourse);

Je peux participer à des événements "extérieurs dynamiques" debout (festival de musique, concert debout, fêtes extérieures) ;

Je peux participer à des activités récréatives en groupe (ateliers ou répétitions culturelles, mouvements de jeunesse, activité sportive) ;

Je peux aller dans un restaurant ou dans un bar ;

Je peux me rendre dans des établissements "intérieurs dynamiques" (boite de nuit, cafés dansants);

Je peux assister à un mariage ou un enterrement;

Je peux organiser un repas dans une salle pour fêter mes 50 ans.

"C'est une page importante qui se tourne", a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo vendredi lors du dernier Comité de concertation. En desserrant l'étau des restrictions sanitaires, la Belgique s'inscrit dans le sillage d'autres pays comme le Danemark, le premier à avoir relâché les contraintes en Europe, l'Angleterre ou encore la France.

