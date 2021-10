Qu'il s'agisse de décaler petit à petit leurs repas ou de se promener dans le noir, ces conseils faciliteront le passage à l'heure d'hiver pour votre animal.

Les jours de plus en plus courts et de plus en plus froids demandent un certain temps d'adaptation. Plus particulièrement le changement d'heure, qui aura lieu samedi soir prochain, le 30 octobre, peut sérieusement perturber notre rythme. Si les humains en souffrent, les animaux de compagnie aussi. Ils possèdent en effet une horloge biologique interne avec des activités qui y sont associées et dont ils préfèrent ne pas s'écarter. Sans qu'on ne s'en rende compte, ce changement d'heure peut être une source de stress pour nos animaux de compagnie.

Leurs cycles sont étroitement liés à ceux de la lumière et de l'obscurité. Alors que la quantité de lumière naturelle change progressivement tout au long de l'année, le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver se fait de manière très brusque.

Changements dans la routine

Ils sont aussi bien souvent complètement désorientés lorsque leur maître se lève soudainement à une autre heure ou rentre du travail à un moment inhabituel. "Ce n'est pas tant le changement d'heure en lui-même, mais plutôt les changements dans nos routines humaines qui sont déroutants pour les animaux de compagnie.", explique Adeline Westerling, comportementaliste. Ils trouvent étrange de recevoir leur nourriture ou de se promener à des heures différentes.

"Nos poilus pourraient se montrer plus contrariés, aboyer davantage, s'agiter et mendier de la nourriture. Ils peuvent également devenir plus anxieux, plus stressés, montrer une réduction d'appétit , être plus apathiques, plus grognons et parfois même destructeurs ou malpropres. Ces modifications peuvent être ressenties à des degrés différents selon le caractère et le mode de vie de l'animal, mais aussi en fonction de la routine que nous leur enseignons en tant que maîtres", poursuit-elle.

Quelques conseils

C'est pourquoi il est conseillé d' éviter d'habituer nos animaux à une routine trop stricte ou trop prononcée.

Les animaux de compagnie qui sont systématiquement promenés, couchés ou nourris à des heures fixes devraient être habitués plusieurs jours à l'avance à la nouvelle routine que leurs maîtres s'apprêtent à adopter. Dans ce cas, l'idéal est de modifier progressivement leur rythme par tranche de 5 à 10 minutes par jour.

Il est également judicieux d'augmenter le temps de balade au quotidien, de prolonger le temps de jeu et de proposer autant de jouets à mâchouiller et d'activités que possible afin d'améliorer la qualité de leur sommeil et réduire le stress.

Source: Tom&Co

