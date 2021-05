Votre chien ou votre chat a tendance à mâchouiller tout ce qu'il trouve, y compris vos plantes? Faites attention, car certaines d'entre elles peuvent s'avérer dangereuses pour la santé de vos compagnons à quatre pattes. Voici quelques plantes à éviter.

Sur le rebord d'une fenêtre, sur votre table de salon ou simplement dans un pot posé par terre... Une plante apporte une petite touche de vert à la déco, de quoi égayer votre intérieur. Mais attention, en apparence sans danger, certaines d'entre elles peuvent s'avérer être de véritables poisons pour vos amis à poils. Voici une liste non-exhaustive des plantes vertes à éviter:

Le Ficus

Pour son côté robuste et facile d'entretien, le ficus est la plante verte incontournable de la maison. Mais si vous êtes l'heureux propriétaire d'un chat ou d'un chien, mieux vaut faire une croix dessus. Pas question d'empoisonner votre compagnon sous prétexte d'apporter un peu de nature à l'intérieur. En raison notamment du latex qu'il contient, le ficus peut en effet provoquer des vomissements, de la salivation excessive, des diarrhées, des irritations, des inflammations des muqueuses buccale et oculaire...

ficus © Getty Images/iStockphoto

Le cyclamen

Cette plante vivace peut également se révéler très dangereuse pour les chats comme pour les chiens. Elle peut non seulement occasionner des convulsions en cas d'ingestion importante, mais provoque aussi des vomissements et diarrhées, des coliques, des problèmes de circulation sanguine, de la paralysie respiratoire et de la jaunisse. À tenir donc hors de portée de votre compagnon.

cyclamen © Getty Images/iStockphoto

Le yucca

L'écorce, la racine, les feuilles... Toutes les parties de cette plante sont toxiques. Une fois ingérée, elle peut provoquer des coliques, de l'hypothermie, de l'hypersalivation, plus rarement une paralysie du train postérieur et dans le pire des cas, le coma. D'autres plantes faisant partie de la même famille - les liliacées - peuvent aussi causer des intoxications variées. On retrouve parmi elles les tulipes, les chlorophytum, les jacinthes, les sansevierias... En fonction du type de plantes, l'évolution de l'état de santé de votre animal en cas d'empoisonnement peut être favorable ou potentiellement mortelle.

yucca © iStock

Le rhododendron

Le rhododendron est généralement cultivé à l'extérieur, mais ça n'éloigne pas pour autant le danger. Il est tout à fait possible de disposer des petits arbustes à l'intérieur. À éviter cependant, si vous avez des animaux : cette plante aux fleurs roses contient des toxines qui peuvent affecter les chats et les chiens de diverses manières. En petite quantité, votre chien souffre principalement d'irritations buccales et de troubles digestifs. En grande quantité, la plante peut s'avérer dangereuse pour son coeur, allant jusqu'au coma dans les cas les plus sévères. Mais les chats y sont plus sensibles : même une faible ingestion peut être mortel.

rhododendron © iStock

Les légumineuse, ou fabacées

Les légumineuses regroupent des plantes telles que l'abrus, le mimosa du Japon, le Robinia pseudoacacia, les glycines, les narcisses, les amaryllis ou encore les iris. L'ingestion provoque chez l'animal une gastro-entérite hémorragique et, dans les cas les plus graves, des symptômes nerveux comme des tremblements musculaires, des convulsions et peut amener à la mort.

Le saviez-vous : le muguet, un danger pour vos animaux! Le premier mai rime avec muguet, ces jolies clochettes blanches qui portent bonheur. Mais si votre chat ou votre chien venait à en ingérer votre porte-bonheur risquerait de faire votre malheur ! > Lire l'article à ce sujet

