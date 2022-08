Touring a appelé à prendre des précautions contre la chaleur. L'association d'assistance routière affirme recevoir jusqu'à 20% d'appels supplémentaires pour une intervention sur la route pendant les périodes de chaleur. La climatisation, entre autres, peut être source de problèmes.

"Lorsque les températures sont élevées, on voit davantage d'automobilistes en panne sur le bord de la route", explique Touring. "Les véhicules souffrent principalement de problèmes de batterie et de refroidissement. La batterie est mise à rude épreuve par la climatisation qui fonctionne à plein régime, et les problèmes de refroidissement sont principalement dus à la surchauffe des moteurs." Les pneus usés ou sous-gonflés se dégradent également plus rapidement à ces températures, a ajouté l'organisation.

"Chaque année, nous constatons également que de nombreuses victimes de pannes n'ont rien à boire dans la voiture (surchauffée), par exemple", indique Touring par voie de communiqué. Selon Touring, la température dans un véhicule à l'arrêt atteint 46 degrés après seulement une demi-heure lorsqu'il fait 30 degrés à l'extérieur. Après une heure elle serait de 56 degrés.

Conseils en cas de canicule

Touring conseille de ne pas allumer la climatisation dès le démarrage de la voiture, mais de rouler d'abord avec les fenêtres ouvertes pendant quelques minutes.

Il est également préférable de ne pas faire fonctionner la climatisation en dessous de 24 degrés afin de ne pas pomper toute l'énergie de la batterie.

Il est également conseillé d'activer le bouton de circulation de l'air intérieur afin que le système prenne toujours de l'air intérieur refroidi et ne doive pas toujours refroidir l'air chaud de l'extérieur. Cela évite que le système de refroidissement fonctionne mal. C'est particulièrement important dans les embouteillages, lorsque le moteur ne peut pas être refroidi par le vent, a insisté l'organisation d'assistance routière.

