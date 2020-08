Les animaux sont souvent les premières victimes de la chaleur, car ils dépendent des êtres humains pour les protéger de la canicule. Quelques conseils pour rafraîchir vos compagnons à poils.

Les chiens

Veillez à ce que votre chien ait un endroit à l'ombre par temps chaud.

Donnez-lui régulièrement de l'eau potable fraîche en quantité suffisante.

Si votre chien aime nager, c'est un bon moyen de le rafraîchir (attention aux étangs ou aux eaux contenant des algues bleues). Jouez à des jeux aquatiques avec votre chien ou donnez-lui sa propre piscine.

Il existe également des produits de refroidissement spéciaux pour les chiens, comme un tapis ou un collier réfrigérant. Veillez toutefois à ce que le chien ne mâche pas le matériel, n'utilisez donc ces produits que si vous pouvez surveiller votre chien.

Pour les chiens à poil fin, il est préférable de frotter les fines taches poilues avec de la crème solaire.

Évitez de lui mettre une muselière. Cela empêche le chien de haleter et de se rafraîchir.

Dorlotez votre chien avec des friandises rafraîchissantes comme du yaourt, des légumes et des fruits. Beaucoup de chiens aiment le melon. Ne donnez jamais de raisins ou d'avocats, car ils sont toxiques pour les chiens.

Ne faites pas de longues promenades ou ne faites pas de vélo avec votre chien en plein milieu de la journée, mais planifiez-les en début ou en fin de journée. Faites attention aux pistes asphaltées. A une température de 25°C, la température de l'asphalte monte rapidement à plus de 50°C. Les coussinets situés en dessous des pattes du chien ne peuvent pas y résister. Préférez l'herbe ou des chemins non asphaltés à travers la forêt.

Ne laissez jamais votre chien dans la voiture, où la température peut monter rapidement. Même une zone ombragée et une fenêtre ouverte ne l'empêchent pas de se dessécher. Cela peut être fatal après seulement 10 minutes !

Chats

Tout comme les chiens, les chats ne peuvent se débarrasser de la chaleur que via leurs coussinets, ou en haletant.

Un chat qui souffre de stress thermique présente un ou plusieurs de ces symptômes :

Léthargie;

bave ;

haletement ou respiration rapide;

perte d'appétit;

vomissement;

température corporelle supérieure à 39 degrés.

En général, les chats recherchent eux-mêmes un endroit plus frais. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que votre chat peut se coucher à l'ombre ou à l'intérieur et qu'il y a suffisamment d'eau potable à sa disposition. Si nécessaire, mettez quelques glaçons dans l'eau potable pour qu'elle reste fraîche et agréable.

Lapins

L'hygiène est particulièrement importante pour les lapins en été. Par temps chaud, les lapins meurent régulièrement de myiase cutanée. Cette maladie est causée par la mouche qui pond des oeufs dans les excréments agglomérés ou dans la fourrure sale. Les asticots de la mouche provoquent alors une intoxication sanguine et sans un traitement rapide par un vétérinaire, le lapin peut mourir en deux jours.

Assurez-vous que le clapier à lapins ne se trouve pas au soleil. Si nécessaire, ouvrez un parasol ou un petit chapiteau.

Vous pouvez fabriquer vos propres éléments de refroidissement en remplissant des bouteilles en plastique avec de l'eau et en les mettant au congélateur (pas de bouteille en verre, elle peut se fissurer). Mettez ensuite la bouteille dans le clapier, enveloppée dans un vieux torchon, pour que le lapin ne puisse pas se blesser le nez sur la bouteille glacée.

Un clapier extérieur peut être refroidi en plaçant un drap blanc humide sur le toit (qui est ombragé).

Source Nederlandse Dierenbescherming

