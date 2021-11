Le Black Friday est synonyme d'une vague de réductions et de promotions. Mais est-ce vraiment le bon moment pour faire ses achats? Tour d'horizon de quatre types de produits particulièrement demandés en cette période de soldes.

S'il est possible de faire d'intéressantes affaires durant la semaine du Black Friday, vous pouvez tout aussi bien tomber sur un produit de qualité moyenne, voire plus cher qu'à d'autres moments de l'année. D'où l'importance de bien réfléchir avant de vous précipiter sur une promotion. Smartphone, aspirateur-robot, machine à café ou téléviseur... Test Achats a évalué les produits les plus populaires à cette période de l'année.

Téléviseur: mieux vaut attendre janvier

Profiter des soldes du Black Friday pour se procurer une nouvelle TV? Pourquoi pas. Mais il y a d'autres moments dans l'année où les téléviseurs sont proposés à des prix plus avantageux encore. Durant les soldes de janvier, notamment. Et pour cause: LG, Sony et Samsung sortent chaque année de nouveaux modèles en mars et avril. Les "anciens" modèles doivent donc être déstockés le plus vite possible. C'est donc en général l'occasion de faire les meilleures affaires, même s'il ne s'agit évidemment pas des toutes dernières nouveautés.

Bref, si vous envisagez l'achat d'une nouvelle TV, mieux vaut idéalement le faire quand le modèle précédent est déjà sur le marché depuis un an, et quand son successeur vient tout juste d'être lancé. Sauf si le successeur en question est équipé d'une multitude de nouveaux gadgets ou d'une technologie réellement innovante et révolutionnaire. Mais ce n'est généralement pas le cas...

Smartphone: pas de supers promotions en vue

Les smartphones les plus populaires tombent rapidement en rupture de stock dans les grandes chaînes de distribution. Et souvent, le prix des derniers exemplaires s'envole, au point parfois de dépasser leur tarif de lancement. Et pour cause: la demande reste élevée en Belgique et les fabricants sont soumis à une pression dans le processus de fabrication, à savoir la pénurie de composants. Cette année, il ne faut donc pas s'attendre à des soldes intéressantes durant les Black Friday.

Néanmoins, de plus en plus souvent, le lancement d'un nouveau modèle phare de smartphone s'accompagne d'actions temporaires. Si c'est bien le cas, en cumulant ces avantages et l'éventuelle reprise de votre ancien téléphone, vous pourrez facilement gagner une bonne centaine d'euros sur la valeur de votre smartphone dernier cri. La bonne affaire n'est donc pas nécessairement liée au Black Friday.

> Découvrez aussi nos conseils pour acheter malin!

Machine à café: les promos, c'est toute l'année

Depuis quelque temps, le marché des machines à café connaît une progression fulgurante. L'offre se diversifie, la demande augmente, et les bonnes affaires se multiplient... Tout au long de l'année, il est en effet possible de bénéficier de promotions intéressantes sur des machines à café. Les avantages peuvent revêtir différentes formes : réduction du prix, coupon pour des capsules ou des grains de café, tasses offertes, produits de nettoyage gratuits, etc.

En prenant le temps de comparer les offres et promotions temporaires sur une certaine période, vous pourrez certainement obtenir de belles conditions. Peut-être même seront-elles meilleures que durant le Black Friday. Acheter malin, c'est aussi faire preuve de patience.

Aspirateur-robot: il n'y a pas que le prix qui compte!

Les nouveaux modèles d'aspirateurs-robots ne sont pas lancés à une période fixe de l'année. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que l'on achète.

Premier conseil: ne vous laissez pas guider seulement par un prix ou une promotion intéressante, mais aussi par les performances de l'appareil! En effet, le prix ne reflète pas toujours la qualité. Un appareil plus cher n'est pas forcément mieux noté. Deuxième conseil : n'attendez pas le Black Friday pour espérer trouver la perle rare à bas prix. Sachez profiter des promotions intéressantes quand elles apparaissent, car le prix risque ensuite de grimper à nouveau.

Source: Test Achats

S'il est possible de faire d'intéressantes affaires durant la semaine du Black Friday, vous pouvez tout aussi bien tomber sur un produit de qualité moyenne, voire plus cher qu'à d'autres moments de l'année. D'où l'importance de bien réfléchir avant de vous précipiter sur une promotion. Smartphone, aspirateur-robot, machine à café ou téléviseur... Test Achats a évalué les produits les plus populaires à cette période de l'année.Profiter des soldes du Black Friday pour se procurer une nouvelle TV? Pourquoi pas. Mais il y a d'autres moments dans l'année où les téléviseurs sont proposés à des prix plus avantageux encore. Durant les soldes de janvier, notamment. Et pour cause: LG, Sony et Samsung sortent chaque année de nouveaux modèles en mars et avril. Les "anciens" modèles doivent donc être déstockés le plus vite possible. C'est donc en général l'occasion de faire les meilleures affaires, même s'il ne s'agit évidemment pas des toutes dernières nouveautés.Bref, si vous envisagez l'achat d'une nouvelle TV, mieux vaut idéalement le faire quand le modèle précédent est déjà sur le marché depuis un an, et quand son successeur vient tout juste d'être lancé. Sauf si le successeur en question est équipé d'une multitude de nouveaux gadgets ou d'une technologie réellement innovante et révolutionnaire. Mais ce n'est généralement pas le cas...Les smartphones les plus populaires tombent rapidement en rupture de stock dans les grandes chaînes de distribution. Et souvent, le prix des derniers exemplaires s'envole, au point parfois de dépasser leur tarif de lancement. Et pour cause: la demande reste élevée en Belgique et les fabricants sont soumis à une pression dans le processus de fabrication, à savoir la pénurie de composants. Cette année, il ne faut donc pas s'attendre à des soldes intéressantes durant les Black Friday. Néanmoins, de plus en plus souvent, le lancement d'un nouveau modèle phare de smartphone s'accompagne d'actions temporaires. Si c'est bien le cas, en cumulant ces avantages et l'éventuelle reprise de votre ancien téléphone, vous pourrez facilement gagner une bonne centaine d'euros sur la valeur de votre smartphone dernier cri. La bonne affaire n'est donc pas nécessairement liée au Black Friday.Depuis quelque temps, le marché des machines à café connaît une progression fulgurante. L'offre se diversifie, la demande augmente, et les bonnes affaires se multiplient... Tout au long de l'année, il est en effet possible de bénéficier de promotions intéressantes sur des machines à café. Les avantages peuvent revêtir différentes formes : réduction du prix, coupon pour des capsules ou des grains de café, tasses offertes, produits de nettoyage gratuits, etc. En prenant le temps de comparer les offres et promotions temporaires sur une certaine période, vous pourrez certainement obtenir de belles conditions. Peut-être même seront-elles meilleures que durant le Black Friday. Acheter malin, c'est aussi faire preuve de patience.Les nouveaux modèles d'aspirateurs-robots ne sont pas lancés à une période fixe de l'année. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que l'on achète. Premier conseil: ne vous laissez pas guider seulement par un prix ou une promotion intéressante, mais aussi par les performances de l'appareil! En effet, le prix ne reflète pas toujours la qualité. Un appareil plus cher n'est pas forcément mieux noté. Deuxième conseil : n'attendez pas le Black Friday pour espérer trouver la perle rare à bas prix. Sachez profiter des promotions intéressantes quand elles apparaissent, car le prix risque ensuite de grimper à nouveau. Source: Test Achats