De nouveaux titres de transport combinant mobilité avec la Stib, le TEC, De Lijn et la SNCB seront disponibles à Bruxelles à partir du 1er février, sous le nom de "Brupass". Les tickets intermodaux dénommés "Brupass XL" couvriront également une partie de la périphérie bruxelloise, dans un périmètre élargi à 11,5 kilomètres autour des 19 communes de Bruxelles (à l'exception de la desserte de l'aéroport).

Les navetteurs pourront emprunter indifféremment les véhicules des quatre opérateurs au moyen d'un seul et même titre de transport, à tarif unique. Le Brupass remplacera en réalité les titres de transport MTB et JUMP en Région de Bruxelles-Capitale. Ces titres de transport seront complétés, dès le 1er février prochain, par la gamme Brupass XL qui offrira les mêmes possibilités dans une zone élargie, soit 53 gares et près de 1.400 trains par jour, et plus de 2.800 arrêts de bus, tram et métro.

Pour les voyages en train, cela implique un élargissement de la zone actuelle de 18 gares supplémentaires: Beersel, Buda, Diegem, Dilbeek, Groenendaal, Grand-Bigard, Hoeilaart, Holleken, Linkebeek, Lot, Nossegem, Ruisbroek, Rhode-Saint-Genèse, De Hoek, Sint-Martens-Bodegem, Vilvorde, Zaventem et Zellik.

Pour le TEC, le nombre d'arrêts desservis passera de 73 à 121, soit 48 nouveaux arrêts. La zone est traversée par 111 lignes de bus de De Lijn, avec 600 arrêts dans Bruxelles et en périphérie, en plus des arrêts partagés avec la SNCB, la STIB et le TEC.

Pour la Stib, l'offre reste inchangée, avec ses 83 lignes de tram, bus et métro, 2.200 arrêts et 69 stations de métro et de pré-métro.

Seule la desserte de l'aéroport depuis Bruxelles (dans les deux sens) fait l'objet d'un tarif particulier.

Pour les Brupass XL, les tickets seront de 3 euros pour un voyage, et de 20 euros pour 10 voyages. Les abonnements s'élèveront à 74 euros pour un mois et 775 euros pour un an.

Pour les Brupass, un voyage coûtera 2,4 euros et 10 voyages 15 euros. Les abonnements seront eux vendus au prix de 55,50 euros pour un mois et 583 euros pour un an.

Les navetteurs pourront emprunter indifféremment les véhicules des quatre opérateurs au moyen d'un seul et même titre de transport, à tarif unique. Le Brupass remplacera en réalité les titres de transport MTB et JUMP en Région de Bruxelles-Capitale. Ces titres de transport seront complétés, dès le 1er février prochain, par la gamme Brupass XL qui offrira les mêmes possibilités dans une zone élargie, soit 53 gares et près de 1.400 trains par jour, et plus de 2.800 arrêts de bus, tram et métro. Pour les voyages en train, cela implique un élargissement de la zone actuelle de 18 gares supplémentaires: Beersel, Buda, Diegem, Dilbeek, Groenendaal, Grand-Bigard, Hoeilaart, Holleken, Linkebeek, Lot, Nossegem, Ruisbroek, Rhode-Saint-Genèse, De Hoek, Sint-Martens-Bodegem, Vilvorde, Zaventem et Zellik. Pour le TEC, le nombre d'arrêts desservis passera de 73 à 121, soit 48 nouveaux arrêts. La zone est traversée par 111 lignes de bus de De Lijn, avec 600 arrêts dans Bruxelles et en périphérie, en plus des arrêts partagés avec la SNCB, la STIB et le TEC. Pour la Stib, l'offre reste inchangée, avec ses 83 lignes de tram, bus et métro, 2.200 arrêts et 69 stations de métro et de pré-métro. Seule la desserte de l'aéroport depuis Bruxelles (dans les deux sens) fait l'objet d'un tarif particulier. Pour les Brupass XL, les tickets seront de 3 euros pour un voyage, et de 20 euros pour 10 voyages. Les abonnements s'élèveront à 74 euros pour un mois et 775 euros pour un an.Pour les Brupass, un voyage coûtera 2,4 euros et 10 voyages 15 euros. Les abonnements seront eux vendus au prix de 55,50 euros pour un mois et 583 euros pour un an.