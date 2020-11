L'association de protection de la nature Natagora compte sur la générosité du grand public, via un appel aux dons, pour acquérir et restaurer le domaine du Grand Rieu à Saint-Ghislain. L'objectif est d'y créer un nouveau refuge à la biodiversité.

Le domaine s'étend sur 24 hectares de terrain dont un vaste étang. "Ce domaine pourrait compléter la réserve adjacente des Prés de Grand Rieu, propriété de Natagora, et former un ensemble humide d'exception", a expliqué l'association de protection de la nature, qui y voit une possibilité d'attirer des espèces emblématiques comme la spatule blanche, la gorgebleue ou le butor étoilé.

Le site du domaine de Grand Rieu s'est développé autour d'un ancien terril. Il a également été brièvement exploité en sablière. Il comprend aujourd'hui un vaste étang de neuf hectares ainsi que plusieurs mares. La réserve Natagora des Prés de Grand Rieu toute proche s'étend quant à elle sur quelque 80 hectares. "En s'y accolant, la réserve pourrait devenir une zone humide majeure ainsi qu'une liaison écologique entre les marais d'Harchies et la réserve des Marionville, au coeur de la vallée de la Haine", a précisé l'association.

Les roseaux excavés serviraient à recréer une roselière, un habitat quasi absent du vaste domaine. Ce milieu abrite en effet quelques espèces d'oiseaux très spécialisées et dont la vallée est devenue l'un des derniers principaux bastions en Wallonie (bruant des roseaux, phragmite des joncs, gorgebleue à miroir, busard des roseaux...).

Plusieurs aménagements seraient envisagés sur le site, en cas d'acquisition, dont, notamment, cinq ou six nouveaux observatoires. Trois boucles de découverte en libre accès pourraient également sillonner les milieux variés du site.

Cette nouvelle réserve deviendrait un pôle didactique, directement accessible aux habitants d'Hautrage, mais également à tous les curieux désireux de découvrir la riche biodiversité du site restauré. © Natagora

Plus d'infos sur www.natagora.be/grandrieu/, un appel aux dons y est lancé.

