L'année dernière, les scientifiques ont découvert 2.241 nouvelles espèces d'animaux et plantes marines, a indiqué l'institut flamand de la mer, qui tient le registre scientifique mondial répertoriant les espèces marines (World Register of Marine Species).

Parmi ces nouvelles espèces figurent notamment l'Ameronothrus twitter, une larve d'acarien d'à peine 0,5 millimètre qui a été découverte par le photographe et naturaliste Takamasa Nemoto sur un chantier naval à Honshu, au Japon. L'arachnide a été baptisé Twitter car c'est après avoir posté des photos de la petite bête sur le réseau social qu'un chercheur japonais spécialisé dans les acariens a conclu qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce, jamais observée auparavant.

Ameronothrus twitter © WORMS

Une nouvelle espèce de baleine rejoint également le répertoire marin mondial. Il s'agit de la baleine à bec Ramari (Mesoplodon eueu). Le mammifère marin, long de cinq mètres, a été découvert par la tribu locale Ngāti Māhaki après qu'un spécimen s'est échoué sur la côte ouest de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Son appellation rend hommage à Ramari Stewart, la première femme indigène à avoir découvert une nouvelle espèce de baleine. "Ramari" signifie également "un événement extraordinaire" en Maori, la langue parlée par ce peuple autochtone de Nouvelle-Zélande.

Mesoplodon eueu © WORMS

Enfin, il y a aussi la crevette de quarantaine Periclimenaeus karantina, dans laquelle se réfugient les éponges et les ascidies car elle constitue un excellent abri contre les prédateurs. Le nom fait référence aux confinements et quarantaines en vigueur durant la crise sanitaire, lorsque l'espèce a été découverte.

The Hidden Horniman Mysid © WORMS

Les océans sont aujourd'hui encore en grande partie inexplorés. On estime qu'il existe quelque 1,5 million d'espèces inconnues dans les océans du monde.

