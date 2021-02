Les parcs animaliers ont rouvert cette semaine de Carnaval. Et à Pairi Daiza, de belles surprises vous attendent! De nombreux animaux ont en effet eu des petits pendant le confinement.

Les représentants du règne animal à Brugelette n'ont pas chômé durant la fermeture forcée du parc. Parmi les nombreuses naissances annoncées ces derniers mois, l'un des bébés les plus mignons est sans aucun doute Mathaï, le fils du couple d'orangs-outans surinamiens Sari et Ujian. Mathaï est leur deuxième petit, il est né à la fin de l'année dernière après une conception naturelle. Pairi Daiza compte désormais six de ces grands singes extrêmement rares et une nouvelle naissance est attendue en avril.

Il y a également eu de bonnes nouvelles du côté des éléphants d'Asie. En décembre dernier, l'éléphant Soraya a donné naissance à un éléphanteau, le petit Sayun. De plus, les cerfs cochons, les manchots à pieds noirs et les taupes nues ont également donné naissance à des petits. L'aquarium a lui aussi compté des centaines de naissances.

© Pairi daiza

Encore plus de nouveaux arrivants

Il n'y a pas que les naissances qui ont agrandi la famille. Pairi Daiza compte un certain nombre de nouveaux arrivants en provenance d'autres zoos : l'ours polaire Seriy est venu vivre avec son frère jumeau Beliy. La femelle morse Tania a également trouvé sa place à Pairi Daiza, tout comme une douzaine de manchots papou, un panda roux, un tapir d'Amérique du Sud, deux oiseaux de paradis, cinq antilopes noires, un iguane noir, un grand coucou et un Pygargue empereur. Au total, 7000 animaux sont concernés.

L'hôtel peut également rouvrir ses portes et dispose de quatre nouvelles chambres avec vue sur les manchots papou de la Terre du Froid. Vous pouvez choisir une vue sous-marine, ou une vue qui donne sur la grotte des pingouins. Dans le parc, seuls les espaces extérieurs sont accessibles. Les espaces intérieurs, comme l'aquarium Le Nautilus, doivent rester fermés à cause du covid.

www.pairidaiza.eu

