Voici neuf mois, notre fille et son mari ont entamé un gros chantier de rénovation dans leur maison. Et, du coup, la nôtre est devenue "Hôtel maman".

Début août 2022

"La police est venue à la maison!", nous annoncent, tout excités, nos petits-enfants. Ce matin, notre fille Eva, notre beau-fils Bram et leurs deux enfants ont été réveillés par la police. Deux agents sont venus leur signifier une plainte déposée par un voisin pour non-respect du code urbanistique. Les plans de leur rénovation prévoient la construction d'une annexe qui leur servira de bureau. Pour limiter les coûts, Bram et Eva en ont coulé eux-mêmes les fondations. Finalement, ils se sont rendu compte que leur permis de bâtir concernait uniquement la rénovation de la maison, et pas cet ajout. Il doivent donc détruire ces fondations. Ma femme et moi n'en dormons plus: encore des dépenses pour rien! "Papy, on va venir habiter chez toi !", m'annonce notre petite-fille Pixie. Cet automne, l'entrepreneur lance une double rénovation: le volet classique et une conversion énergétique de grande ampleur. Le chantier promet d'être si envahissant que la maison sera inhabitable pendant des mois. Comme ma fille et son mari n'ont pas trouvé de location temporaire abordable, ils ont acheté en seconde main une caravane fixe qui se trouve en ce moment devant la maison d'un autre couple qui achève de lourds travaux. La caravane ne sera donc disponible qu'en décembre... En attendant, Eva a accepté notre proposition de les héberger. Le moindre coin libre et une partie des sols de notre maison sont envahis par des piles de lourdes caisses de déménagement. Le soir, en rentrant chez nous, nous constatons que nos "locataires" sont arrivés. Ils disposent de tout l'étage et d'une petite salle de bains. Le lave-linge, dans le garage, tourne à plein régime et ne risque pas de ralentir le rythme dans les semaines à venir! Et ce, alors que les prix de l'énergie atteignent des sommets... Avec quatre personnes de plus sous notre toit, il faut faire des lessives quasi non-stop. Ils ont également apporté un grand frigo et nous avons dû faire de la place dans notre congélateur pour leurs surgelés. Deux soirs de suite, nous avons essayé de cuisiner pour tout le monde, mais nos plats n'ont pas remporté l'enthousiasme espéré. Eva a proposé que nous cuisinions et faisions nos courses séparément. Lorsqu'elle rentre du travail le soir, vers 18h30, elle se met immédiatement aux fourneaux et nous veillons à ce que notre dîner soit déjà prêt. Nous mangeons ensemble, mais, à table, le conflit des papilles est bien là: chicons au gratin et béchamel d'un côté, pizza maison de l'autre.Après le repas, nos "locataires" regagnent leur étage pour se mettre devant des écrans, grâce à notre connexion wifi. Plus tôt dans la journée, notre petite-fille, Pixie, 10 ans, a réussi à installer Netflix sur notre téléviseur via le compte de ses parents. Quant à l'état d'avancement du chantier, les nouvelles sont plutôt alarmantes. "Une fois de plus, les ouvriers ne sont pas venus". "L'architecte a calculé beaucoup trop petit pour notre chambre". "Le trou pour la pompe à chaleur a été creusé au mauvais endroit". Chez nous, une nouvelle routine s'est mise en place. Quand nous nous levons, vers 8 heures, Eva et les petits-enfants sont déjà partis. Ils sont à une bonne demi-heure en voiture de leur école. Bram dort encore car, en tant que régisseur d'une importante salle de spectacle, il rentre rarement avant minuit.Après le petit-déjeuner, nous en avons pour trois bons quarts d'heure à faire la vaisselle de la veille... Nous n'avons plus de machine et nous avons promis que nous nous occuperions de laver toute la vaisselle à la main. L'après-midi, nous allons chercher nos petits-enfants à l'école ou les conduisons à leurs activités. Ensuite commence la bataille pour qu'ils fassent leurs devoirs et pour leur trouver des alternatives au temps passé devant les écrans. Nouvelle annonce catastrophe: Eva et Bram n'ont toujours pas trouvé de transporteur pour déposer la caravane fixe devant chez eux à la mi-décembre. Le sentier le long duquel ils habitent semble trop étroit. Quand nous disons à Bram qu'au besoin ils peuvent rester chez nous, la réponse fuse: "Nous apprécions beaucoup ce que vous faites pour nous, mais nous préférons être seuls".Lorsqu'Eva rentre le soir, elle a acheté pour elle et les enfants des plats thaïs à emporter. Nous ne pouvons nous empêcher de constater qu'ils vont souvent au restaurant ou achètent des plats en take-away! C'est compréhensible vu leur rythme de vie, mais nous nous disons, ma femme et moi, que nous n'en aurions pas eu les moyens avec une maison à rénover. Cela dit, nous décidons sagement de nous taire... La caravane a pu être installée et la plupart des raccordements sont faits. Eva & co emménagent sous leur nouveau mini-toit, en nous laissant la plupart des caisses de déménagement (pas de place dans le mobil-home). La caravane se révèle plutôt spacieuse et confortable, mais plutôt fraîche maintenant qu'il gèle. Deux poêles électriques assurent un peu de tiédeur mais nous avons le coeur serré en voyant nos petits-enfants se lover sur la banquette, sous un plaid. Une bonne nouvelle et un souci de moins lorsque Pixie et Miel viennent nous lire leur lettre de Nouvel-An. Les panneaux solaires ont été placés et agréés à temps pour que notre fille et son mari bénéficient de la prime la plus élevée. L'ambiance est à la grosse déprime... Rien n'avance sur le chantier de rénovation. Le jardinet avant et le jardin arrière offrent un spectacle boueux et désolant. Le trou creusé au mauvais endroit pour la pompe à chaleur s'est rempli d'eau. L'entrepreneur a placé une barrière de sécurité. Reste à espérer que des enfants ne vont pas venir y jouer au risque de tomber dans l'eau... Lorsque l'entrepreneur annonce à Eva et Bram, lors d'une réunion de chantier, qu'il va falloir augmenter encore le budget à cause de la hausse spectaculaire des prix des matériaux, leur moral tombe au plus bas. "On dirait que, pour eux, 5.000€ ce n'est rien!", peste Bram. Nous nous faisons du souci pour notre fille qui semble au bord du burn-out. "Comment allons-nous faire pour payer?", se lamente-t-elle. Quand nous lui disons que nous pourrions leur apporter une aide financière, elle se calme. Ce ne sera pas la première fois que nous soutenons leurs travaux de rénovation mais, pour la énième fois, nous mettons Eva en garde: son frère aura droit aux mêmes dons, au besoin à prélever sur l'héritage après notre décès. Avec l'aide d'un copain, nos courageux maîtres d'ouvrage ont entrepris de démonter les façades extérieures de la maison et de retirer, petit à petit, les billes d'isolant dans la cavité. A la place, ils doivent mettre une isolation beaucoup plus performante à base de liège projeté. Quand nous voyons la somme de travail et d'argent que tout cela exige, ma femme et moi, posons la question taboue: n'aurait-il pas mieux valu abattre la maison et en construire une neuve? Notre fille est aux anges: le prêt à la rénovation (à taux 0%! ) a été accordé par la Région. Il a certes fallu remplir des montagnes de paperasses, et ce n'est pas fini, car il va falloir recommencer pour obtenir le remboursement des factures déjà payées. Les nouvelles portes et fenêtres sont enfin placées. Le chantier est enfin fermé! Avant cela, des conduites importantes ont été placées. Le permis de construire pour l'annexe, qui doit remplacer le premier bâtiment prévu, a été accepté. Le moral - et la météo - se remettent au beau. Pixie nous montre comment elle compte décorer sa nouvelle chambre. Dans la caravane, il y a de l'électricité dans l'air! Ma femme et moi sommes rassurés de savoir que, dans le jardin, le trou a été bouché. Mais Bram enrage contre l'entrepreneur qui, ce faisant, a saccagé ses plants d'aperges. Lui et Eva se plaignent de leur travail vu le nombre d'heures et le manque de personnel. Eva arrive à mieux relativiser. Selon elle, l'entrepreneur respecte le planning initial. Nous nous faisons du souci pour leur couple. Cette semaine, l'entrepreneur doit entamer les façades, qui sont réalisées en liège expansé, très isolant. Ensuite on pourra enfin passer à la pose des revêtements de sol et à la finition. Bram et Eva entendent faire un maximum de choses eux-mêmes: isolation des sols, des fenêtres et des murs intérieurs. Je propose mon aide, même si je dois faire attention à mes lombaires à cause de mon artrose. Eva espère toujours pouvoir s'installer dans la maison en juillet. Mais il y a encore un hic: Bram et elle n'ont plus d'argent pour la cuisine!